Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 15. dakikada Guendouzi ve 89. dakikada Nene, 90+5'te Cherif kaydetti. Konuk ekibin golleri 11 ve 23. dakikalarda Mouandilmadji'den geldi.

Fenerbahçe, ligde önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Samsunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

EDERSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'den Ederson, ilk yarının sonunda itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Brezilyalı eldiven, gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düşerek gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

MERT MÜLDÜR'E TEPKİ!

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü ise bu tepkinin ardından Mert Müldür'e destek verdi.

Maçın 61. dakikasında Mert Müldür oyundan alındı. Sarı lacivertli taraftarlar, oyundan çıkan Mert Müldür'ü ıslıkladı.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

TEDESCO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.

Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.

Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.

TEDESCO 3'LÜ TERCİH ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını 3'lü savunmayla çıkardı.

40 yaşındaki genç teknik adam, kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.

ASENSİO İLK 11'DE YER BULDU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan Asensio, Tedesco'nun kararıyla ilk 11'de yer buldu.

BROWN LİGDE YAKLAŞIK 3 AY SONRA

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, ligde yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de görev aldı.

Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Brown, ligde ilk 11'deki son maçına ise 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşısında çıkmıştı.

Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

JAYDEN, 100. MAÇINA KAPTAN ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.

Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.

21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Celil Yüksel'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Eliyas Tavsan'ın kafa vuruşunda Ederson gole izin vermedi. Samsunspor aynı dakikada bir pozisyon daha yakaladı. Holse'nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın penaltı noktası üzerinden sert şutunda Ederson topu kornere gönderdi.

66. dakikada Celil Yüksel'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Ntcham'da kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Guendouzi'nin pasında topu alan Kante, sağdan ceza sahasına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole engel oldu.

70. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Levent Mercan 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

89. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Nene, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında Levent Mercan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıskaladığı meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Cherif'in önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 3-2.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan, Musaba (Dk. 61 İsmail Yüksek), Kante (Dk. 75 Fred), Guendouzi, Brown, Asensio (Dk. 90+10 Oğuz Aydın), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 75 Nene)

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Borevkovic), Van Drongelen, Mendes (Dk. 46 Elayis Tavsan), Celil Yüksel (Dk. 89 Diabate), Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham (Dk. 84 Yalçın Kayan), Mouandilmadji (Dk. 79 Ndiaye)

Goller: Dk. 11 ve Dk. 23 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 15 Guendouzi, Dk. 89 Nene, Dk. 90+5 Cherif (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yunus Emre Çift, Dk. 44 Mendes, Dk. 51 Borevkovic, Dk. 62 Van Drongelen, Dk. 90+5 Ndiaye, Dk. 90+5 Okan Kocuk, Dk. 90+9 Yalçın Kayan (Samsunspor), Ederson (devre arasında), Dk. 90+1 Tedesco (teknik direktör), Dk. 90+6 Guendouzi (Fenerbahçe)