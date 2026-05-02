Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca attı. Karşılaşmanın 28, 58 ve 72. dakikalarında ağları sarsarak hat-trick yapan Anderson Talisca galibiyette önemli rol oynadı. Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Amine Harit'ten geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 70'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada aradaki puan farkını 4'e düşürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Samsunspor'u evinde ağırlayacak.

SKRINIAR VE ASENSIO YEDEK

Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.

İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.

Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı.

ZEKİ MURAT GÖLE 4. KEZ

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasıyla kalan son 3 maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.

46 yaşındaki teknik adam, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle daha önce Ersun Yanal, Vitor Pereira ve Jose Mourinho'nun ayrılıklarının ardından takımın başında sahaya çıkarak sorumluluk almıştı.

ALVAREZ 3 AY SONRA KADRODA

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.

Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

