Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti 28 ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada Asensio'nun attığı goller getirdi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükseltti ve yeniden 2. sıraya yükseldi. Sarı lacivertliler, ligde önümüzdeki hafta Eyüpspor'un konuğu olacak.

Konuk ekip ise 16 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar, önümüzdeki hafta Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Sarı lacivertliler, bu sezon aldığı 10 galibiyet ve 6 beraberlik ile ligde bu sezonki tek namağlup takım ünvanını koruyor.

KONYASPOR KAZANAMIYOR

Yeşil beyazlılar, ligin 10. haftasında aldıkları 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinden bu yana, oynadıkları 6 maçtan 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

TALİSCA FIRTINASI!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, son dönemdeki yüksek formu ile dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, son iki maçta 5 kez ağları havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasında 3 gol atan ve hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında ise 37 dakikada 2 gol attı

BROWN VE DURAN DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan faul pozisyonunun ardından Archie Brown sakatlandı. İngiliz oyuncu, maça devam edemedi.

Sarı-lacivertli ekipte Brown'un yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

Jhon Duran, maçın 67. dakikasında sakatlanarak yerini Szymanski'ye bıraktı.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu.

İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Konyaspor karşısında kalede yine Ederson'a görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta ikilide Edson Alvarez ile Fred Rodrigues şans bulurken, kanatlarda Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu görev aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca ile Jhon Duran'a güvendi.

ASENSİO TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

ASENSİO SAĞ KANATTA, TALİSCA 10 NUMARADA

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.

4 EKSİK

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemedi.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe teknik heyeti, sakat, cezalı ve kadro dışı isimler nedeniyle Konyaspor karşısında altyapıdan 2 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.

45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.

45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.

87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek), Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 67 Szymanski)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı), Jin-Ho (Dk. 46 Pedrinho), Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 90 Jevtovic), Bjorio, Muleka, Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)

Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür, Dk. 87 Asensio (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Jin-Ho, Dk. 48 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Fred, Dk. 42 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)