Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

FENERBAHÇE FARKI 5'E İNDİRDİ

Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.

Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.

Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.

SAMET AKAYDIN 337 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

MERT HAKAN YANDAŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.

ÜLKER STADI'NDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.

Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.

İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Charilaos Charisis'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Uros Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Dorde Nikolic'in kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topta ön direkte En-Nesyri'nin dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

45+6. dakikada Sofyan Amrabat'ın pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakiplerini geçerek soldan ceza sahasına girdi ve uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dorde Nikolic meşin yuvarlağı kurtardı.

50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Dorde Nikolic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, kaleci Dorde Nikolic ile topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Moutoussamy'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Sofyan Amrabat'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+4. dakikada Sivasspor'un kullandığı kornerin ardından hızlı çıkan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 12 (Rodrigo Becao dk. 88), Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş (Fred dk. 71), Sofyan Amrabat (Bartuğ Elmaz dk. 88), Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 71)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Cenk Tosun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Salvatore Foti

Sivasspor: Dorde Nikolic, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sanko, Azizberk Turgunbayev (Emirhan Başyiğit dk. 62), Achilleas Poungouras (Jan Bieganski dk. 78), Keita Balde (Queensy Menig dk. 62), Samuel Moutoussamy (Yılmaz Cin dk. 90), Charilaos Charisis, Garry Rodrigues (Emrah Başsan dk. 78), Fode Koita

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samet Akaydin (dk. 24), Dusan Tadic (dk. 54 pen.), Sofyan Amrabat (dk. 82), Saint-Maximin (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Fode Koita, Keita Balde, Charilaos Charisis, Dorde Nikolic, Achilleas Poungouras, Noah Sanko (Sivasspor)