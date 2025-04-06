Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (3) ve Skriniar kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Draguş attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 68 puana yükselirken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MOURİNHO 7 FARKLI İSİMLE ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan derbinin başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar'ı, bordo-mavili takıma karşı da ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maçında ilk 11'de görev yapan Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca, Trabzonspor mücadelesine yedek soyunurken, İrfan Can Eğribayat ve Filip Kostic ise kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, geçmiş maçların aksine Trabzonspor karşısında 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

Kalede Livakovic'e şans tanıyan Mourinho, savunmada ise Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku ve Mert Müldür dörtlüsünü tercih etti.

Orta alanda Fred-Amrabat ikilisini sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun önünde ise Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin'e formayı verdi. Mourinho, Trabzonspor karşısında Dzeko'yu tek forvet olarak görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun görev bekledi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.

Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.

SZYMANSKİ 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

SAİNT-MAXİMİN LİGDE 121 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

LİVAKOVİC 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.

Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

TALİSCA'DAN İLK HAT-TRİCK

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı.

Anderson Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.

Öte yandan Talisca, 8. lig maçında 5. golünü kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta, 3 gol buldu. Brezilyalı yıldız, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Dzeko'nun pasında sol tarafta topla buluşan Maximin'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan'ı geçen meşin yuvarlak, kaleye paralel giderek auta çıktı.

25. dakikada Malheiro'nun geri pasında araya giren Amrabat'ın aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda çeldi.

29. dakikada Zubkov'un sağ tarafta çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta kale alanındaki Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Maximin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski'nin sol çaprazdan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken top yayın gerisindeki Maximin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+4. dakikada gelişen kontratakta Banza'nın ceza sahasına girdikten sonra soluna pasında Draguş, boş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada Osayi-Samuel, sağ tarafta ceza sahası çizgisi üzerinde Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu ilk olarak serbest vuruş olarak değerlendiren hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içine doldurulan topu Tadic, Skriniar'a aktardı. Skriniar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

64. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Talisca, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-1

77. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku (Anderson Talisca dk. 46), Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic (Çağlar Söyüncü dk. 67), Sebastian Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 81), Allan Saint-Maximin (Oğuz Aydın dk. 67), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 86)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Youssef En-Nesyri

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Serdar Saatçi dk. 70), Batista Mendy (Anthony Nwakaeme dk. 80), John Lundstram (Ozan Tufan dk. 65), Denis Draguş (Edin Visca dk. 65), Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç (Cihan Çanak dk. 70), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Danylo Sikan, Tim Jabol-Folcarelli, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Goller: Anderson Talisca (dk. 51 pen., 64 ve 77), Milan Skriniar (dk. 60) (Fenerbahçe) Denis Draguş (dk. 45+4) (Trabzonspor)

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Pedro Malheiro, John Lundstram, Stefan Savic (Trabzonspor)