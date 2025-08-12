UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 5-2 galip ayrıldı ve adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini Brown, Duran, Fred, En Nesyri ve Talisca kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Watanabe attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Kanatlarda Nelson Semedo ile Archie Brown'u oynatan deneyimli teknik adam, orta alanı ise Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'e emanet etti. Santrforun arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

MOURİNHO 3-4-1-2 İLE SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşısında formasyon değişikliğine gitti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta 3-4-3 ile sahada yer alan ekibini, rövanşta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya sürdü.

Mourinho, golcüleri Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte görevlendirdi.

TALİSCA VE İSMAİL DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, kadroda yer aldı.

İlk maçta sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayan iki oyuncu da karşılaşmaya yedekler arasında başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldular.

DURAN VE SEMEDO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

İlk resmi maçlarına Feyenoord deplasmanında sonradan oyuna girerek çıkan iki yeni transfer, rövanşa ise 11'de başladı.

Öte yandan bu iki oyuncu ile Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarların önünde ilk kez sahaya çıktı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftalar, Feyenoord maçında stadın tamamını doldurdu.

Yeni sezonun Kadıköy'deki ilk resmi maçına oldukça ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşma öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

FUTBOLCULARDAN YANGIN VE DEPREM MESAJI

Fenerbahçeli oyuncular, Feyenoord maçında ülkemizde yaşanan orman yangınları ve Balıkesir Sındırgı merkezli depremi unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerlerinde "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle çıktı.

DUYGU ÖZDİN UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, kanserden hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı.

Hayata gözlerini yummadan önce sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" ifadesini paylaşan Özdin için 1907 adet balon uçuruldu. Balonları gökyüzüne kaptan Mert Hakan Yandaş bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, balonlar uçurulurken, "Duygu ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

DIŞ BASINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan karşılaşmaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Basın tribünün tamamı dolarken, yaklaşık 35 kişilik yabancı basın mensubu da karşılaşmayı yerinde takip etti.

FİLİSTİN'E DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Filistin'i unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Maraton üst tribününde 2 tane Filistin bayrağını açarak Filistin'e destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta sahanın solunda topu kapan Szymanski, pasını sağ taraftaki Duran'a aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Duran'ın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ tarafta topla buluşan Semedo, pasını ceza sahasındaki Duran'a aktardı. Duran'ın penaltı noktası yakınından vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran'ın aynı noktadan vuruşunda kaleci Wellenreuther son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe'nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran'a indirdi. Duran'ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Feyenoord'un savunmadan topla çıkmaya çalıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred'e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.

67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası önüne hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü çaprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

89. dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Bos'un ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmedhodzic göğsüyle Watanabe'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 5-2.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.

Stat: Chobani

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 90+5 Yusuf Akçiçek), Fred (Dk. 87 İsmail Yüksek), Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran (Dk. 62 Talisca)

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin (Dk. 86 Tengstedt), Hwang (Dk. 74 Valente), Timber, Moussa, Sauer (Dk. 46 Borges), Ueda

Goller: Dk. 41 ve Dk. 89 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran, Dk. 55 Fred, Dk. 83 En-Nesyri, Dk. 90+5 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Sauer, Dk. 75 Borges (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat, Dk. 62 Duran (Fenerbahçe)