İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin
Spor

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin

THY Avrupa Ligi 25. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i 89-84 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini almayı başardı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:16 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 00:16
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 89-84 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 10. olmak üzere 15. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko karşısında maçın ilk dakikalarında üstünlüğü sağladı. Fenerbahçe Beko, pota altından ve üç sayılık atışlarla bulduğu sayılarla dengeyi sağladı ve ilk çeyreği 24-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, pota altından ürettiği sayılarla maçta üstünlük sağlamaya çalıştı. Konuk ekip, üç sayı isabetleriyle Fenerbahçe Beko karşısında etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko, maçın devre arasına 45-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe bulduğu sayılarla iyi başlangıç yapan ALBA Berlin, skorda üstünlük sağlamayı başardı. Çeyreğin ortalarından itibaren etkili hücum organizasyonlarıyla kolay sayılar üreten ve skorda tekrar öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü periyottan 67-60 üstünlükle ayrıldı.

Dördüncü çeyreğe iki takım da bulduğu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla maçta üstünlüğünü sürdürdü. ALBA Berlin, bulduğu üç sayı isabetleriyle periyodun son dakikalarında farkı kapatmayı başardı. Ancak Fenerbahçe Beko son saniyelerdeki etkili hücum organizasyonlarıyla farkı tekrar açtı ve karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.