  MAÇ SONUCU: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
Spor

MAÇ SONUCU: Fethiyespor 1-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

13 Ocak 2026 Salı 18:10
MAÇ SONUCU: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıar, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 80'de Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gollerle Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek gruptaki puanını 6'ya yükseltti.

Fethiyespor'un tek golü ise 90. dakikada Uğur Ayhan'dan geldi.

Sarı kırmızılılar, gruptaki bir sonraki maçında evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Fethiyespor ise Trabzonspor'un konuğu olacak.

BARIŞ ALPER'DEN 1 GOL 1 ASİST

Barış Alper Yılmaz, Fethiyespor karşısında sergilediği 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.

ABDULKERİM TAKIMINI YALNIZ BIRAKMIYOR

Abdülkerim Bardakcı, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 25. kez sahaya çıktı.

ICARDI 2 PENALTI KAÇIRDI!

Galatasaray, 36'ncı dakikada geliştirdiği atakta Kazımcan Karataş'ın çevirdiği top Fethiyesporlu futbolcunun eline çarptı. Hakem Ayberk Demirbaş'ın penaltı kararı sonrası topun başına geçen Mauro Icardi kaleci Arda Akbulut'u geçemedi.

VAR uyarısı sonrası Arda Akbulut'un çizgi ihlali yaptığı bildirildi. Penaltı tekrarında yeniden topun başına geçen Mauro Icardi bir kez daha topu aynı köşeye gönderdi ve Arda Akbulut bir kez daha topun filelere gitmesini önledi.

Arjantinli yıldız, iki penaltısını da kurtaran Akbulut'u pozisyonun ardından tebrik etti.

ARDA ÜNYAY DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında sarı kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, yaşadığı sakatlığın ardından kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Arda, yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Icardi ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.

38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.

