06 Haziran 2020 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:06

Bundesliga'nın 30. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Hoffenheim, Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında ev sahibi ekip, Rouwen Hennings'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bunun üzerine 9. dakikada konuk ekip Hoffenheim'den Benjamin Hubner, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 KİŞİYLE ÖNE GEÇTİ

10 kişi kalan Hoffenheim, buna rağmen 16. dakikada Munas Dabbur ve 61. dakikada Steven Zuber'in ayağından bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Rouwen Hennings, takımının kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve maçta başka gol olmadı.

MİLLİ OYUNCULAR İLK 11'DE

Milli Takım oyuncuları Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başladı. Kaan Ayhan maçın 90 dakikasında sahada kaldı. Kenan Karaman ise, 83. dakikada yerini Dawid Kownacki'ye bıraktı.

Bu sonuçla beraber, Fortuna Düsseldorf, puanını 28'e çıkarttı ve 16. sırada yer aldı. Konuk ekip Hoffenheim ise; puanını 43'e çıkarttı ve 6. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf, sahasında Dortmund'u sahasında konuk edecek. Hoffenheim ise; 31. haftada sahasında RB Leipzig'i konuk edecek.