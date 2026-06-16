2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. Fransa, MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 66. dakikasında ise Olise'nin pasında topu ağlara gönderen Kylian Mbappe maçta gol perdesini açtı: 1-0. 82. dakikada ise Fransa adına Bradley Barcola, farkı 2'ye çıkaran golü attı. 90+5'te Senegal, Mbaye ile skoru 2-1'e getirdi. Fransa, Mbappe ile 90+6'da skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puanı hanesine yazdırırken; Senegal ise ilk haftayı puansız kapattı.

Grubun bir sonraki haftasında Fransa, Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.