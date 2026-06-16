İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3212
  • EURO
    54,0336
  • ALTIN
    6450.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

MAÇ SONUCU: Fransa 3-1 Senegal

Fransa, 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Fransız ekibine 3 puanı getiren golleri Kylian Mbappe (2) ve Bradley Barcola kaydetti.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 18:07 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Fransa 3-1 Senegal
ABONE OL

2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. Fransa, MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 66. dakikasında ise Olise'nin pasında topu ağlara gönderen Kylian Mbappe maçta gol perdesini açtı: 1-0. 82. dakikada ise Fransa adına Bradley Barcola, farkı 2'ye çıkaran golü attı. 90+5'te Senegal, Mbaye ile skoru 2-1'e getirdi. Fransa, Mbappe ile 90+6'da skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puanı hanesine yazdırırken; Senegal ise ilk haftayı puansız kapattı.

Grubun bir sonraki haftasında Fransa, Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Ortalık savaş alanına döndü! Tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.