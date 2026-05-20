UEFA Avrupa Ligi finalinde Beşiktaş Park'ta Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. İngiliz ekibine kupayı getiren goller 41'de Tielemans, 45+3'te Buendia ve 58'de Rogers'tan geldi.

UNAI EMERY AVRUPA LİGİ'NDE 5'LEDİ!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. şampiyonluğunu yaşayan Unai Emery, turnuva tarihindeki "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirdi. İspanyol çalıştırıcı daha önce Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da, Villarreal ile 2021'de kupayı kazanırken, 2026'da da Aston Villa ile zafere ulaştı.

DOLMABAHÇE'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda stat atmosferi karşılaşmaya damgasını vurdu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan final maçında görsel şölen yaşandı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu dev organizasyonda hafızalardan uzun süre silinmeyecek tarihi anlar yaşandı.

GALLER PRENSİ WİLLİAM, BEŞİKTAŞ PARK'TA

İngiltere'nin Aston Villa takımı ile Almanya temsilcisi Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da tribünden takip ediyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı bir çok önemli isim de tribünden takip ediyor. Bu isimler arasında Galler Prensi William da yer alıyor.

Aston Villa taraftarı olmasıyla bilinen William, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte takip ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi finali

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)