Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca, maç 0-0 berabere bitti.

KONYASPOR, LİDERLİK KOLTUĞUNDA ÇEYREK FİNALE!

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Konyaspor, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

G.SARAY, FAIR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALE!

5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

MERTENS'İN GOLÜ İPTAL OLDU

Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ama Mertens'in golü, faul gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

56. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay'ın plase vuruşunu kaleci Deniz Ertaş oyun alanına çeldi.

61. dakikada gelişen Konyaspor atağında Aleksic'ten aldığı pasla yay içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bjorlo'nun rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

82. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Frankowski'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Osimhen'in kale sahasından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Galatasaray: Günay Güvenç, Elias Jelert (Eren Elmalı dk. 81), Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Berkan Kutlu (Przemyslaw Frankowski dk. 79), Kerem Demirbay (Eyüp Aydın dk. 79), Kaan Ayhan (Mario Lemina dk. 83), Yunus Akgün (Victor Osimhen dk. 63), Dries Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 79), Yusuf Demir, Ahmed Kutucu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Morten Bjorlo (Uğurcan Yazğılı dk. 90), Emmanuel Boateng (Oğulcan Ülgün dk. 46), Danijel Aleksic (Blaz Kramer dk. 72), Tunahan Taşçı (Louka Prip dk. 58), Melih Bostan (Guilherme dk. 58), Umut Nayir (Marko Jevtovic dk. 71)

Yedekler: Ahmet Daş, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Hamidou Keyta

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Tunahan Taşçı, Deniz Ertaş, Blaz Kramer (Konyaspor), Yunus Akgün, Okan Buruk (Galatasaray)