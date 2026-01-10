Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 28'de Guendouzi, 48'de Oosterwolde ile bulduğu gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu!

Sarı lacivertliler, 2022-2023 sezonunda kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından ilk kez kupa sevinci yaşamış oldu.

GUENDOUZİ, DERBİDE SAHNEDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

Fransız oyuncu maçın 28. dakikasında attığı golle Fenerbahçe'yi finalde 1-0 öne geçirdi ver performansıyla büyük beğeni topladı.

OOSTERWOLDE ATTI AMA SAKATLANDI

Maçın 82. dakikasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı.

Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

Oosterwolde, derbide Fenerbahçe'nin ikinci golünü atmıştı.

YUNUS AKGÜN ATTI AMA SAYILMADI

Maçın 37. dakikasında Yunus Akgün, Matteo Guendouzi'nin kısa düşen pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi.

Halil Umut Meler, elle oynama gerekçesiyle golün iptal olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Maçın 4. dakikasında yaşanan pozisyonda Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırdığı topta Lemina'ya çarpan topta Fenerbahçe penaltı bekledi.

Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular, yoğun itirazlarda bulundu. Halil Umut Meler, kaptanları çağırıp açıklama yaptı ve devam kararı verdi.

TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yarı finaldeki Samsunspor müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Matteo Guendouzi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray karşısında kalede Ederson'u oynatan genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tedesco, gol yollarında ise Jhon Duran'a güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

GUENDOUZİ İLK 11, MERT GÜNOK YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

Lazio'dan kadroya katılan Guendouzi müsabakaya ilk 11'de başlarken, Beşiktaş'tan alınan Mert Günok yedekler arasında görev bekledi.

MERT GÜNOK, 3 BİN 878 GÜN SONRA FENERBAHÇE KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

Altyapısından çıktığı sarı-lacivertlilerde uzun yıllar görev alan Mert, 30 Mayıs 2015'te son maçına çıkmış ve daha sonra takımdan ayrılmıştı.

Ardından sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Mert, 10 yıl 7 ay ve 11 günün ardından tekrar Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

TALİSCA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, Galatasaray maçına yetiştirildi.

Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu, müsabakanın yedekleri arasında yer aldı.

NENE DERBİYE YETİŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene de derbiye yetiştirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'nin formasını giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, özel uçakla getirilerek maç kadrosuna dahil edildi.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI, TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğucan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor müsabakasına göre kale ve merkez orta sahada değişikliğe gitti.

Kalede Uğurcan yerine Günay'a forma veren Okan Buruk, orta sahada ise İlkay ve Sara'nın yerlerine Lemina ile Torreira'yı oynattı.

Sanchez, Galatasaray'da "Dalya" dedi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.

Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı.

KALEYİ GÜNAY KORUDU

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.

Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü.

Günay, geçen sezon şampiyon olunan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.

TARAFTARLAR, KENDİLERİNE AYRILAN YERİ DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, Turkcell Süper Kupa finaline yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan yaklaşık 33 bin kişilik bölümü doldurdu. Kırmızı giyen taraftarlar, tribün bütünlüğü yakalayarak takımlarını destekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.

Özdenak anısına yapılan organizasyon sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, ıslıklayarak saygı duruşuna katılmadı. Galatasaray taraftarı, bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Futbol: Turkcell Süper Kupa

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 87 Kazımcan Karataş), Sanchez (Dk. 46 Sara), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 87 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 72 İlkay Gündoğan), Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 82 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba (Dk. 69 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 69 Nene)

Goller: Dk. 28 Guendouzi, Dk. 48 Oosterwolde (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sanchez, Dk. 33 Sallai, Dk. 41 Sane, Dk. 82 Icardi (Galatasaray), Dk. 23 Mert Müldür, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 79 Guendouzi (Fenerbahçe)