Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne evinde 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti. Ankara ekibine turu getiren goller 51'de Fıratcan Üzüm, 83'de Traore'den geldi.

Bu sonucun ardından Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Ankara temsilcisiyle son oynadıkları müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Mauro Icardi ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği ile ligin 30. haftasında oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakada forma giyen Sallai, Sanchez, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz'ı yedek oturturken, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara'yı kadroya almadı.

VİCTOR OSİMHEN, 35 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra kadroda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra Okan Buruk tarafından kadroya alındı.

KAAN, GÜNAY VE NHAGA, 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaraylı oyunculardan Günay Güvenç, Kaan Ayhan ile Renato Nhaga, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak 3 Mart tarihinde 2-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabakanın ardından Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı.

AHMED KUTUCU, TÜM TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINDA 11'DE ŞANS BULDU

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI

RAMS Park'ta karşılaşma öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ekranlarda ve sarı-kırmızılı oyuncuların ısınmada giydiği tişörtlerde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazdı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartlarla bayramı kutladı.

SARI-KIRMIZILI OYUNCULAR "RETRO" FORMAYLA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon satışa sunulan retro formalarla mücadele etti.

Oyuncular, 1980-1981 sezonundan ilham alınan formalarla Gençlerbirliği karşısına çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

51. dakikada Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Traore, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Metehan Mimaroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ın çeldiği top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında altıpas içinde Traore'nin dokunduğu topu sağ çaprazda önünde bulan Fıratcan Üzüm'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada sağ kanattaki Cihan Çanak'ın ortasında penaltı noktası civarındaki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kurtardı.

Aynı dakikada sağ kanattaki Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan topu kurtardı.

72. dakikada Lang'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı önünde bulan Nhaga'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Singo, altıpas içinde tamamlasa da gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.

79. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kurtardı.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kaleci Günay, ön direkte meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Seken topu önünde bulan Traore, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

Gençlerbirliği, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey (Dk. 69 Sallai), Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Nhaga (Dk. 78 Osimhen), Sane (Dk. 69 Yunus Akgün), Ahmed Kutucu (Dk. 56 Barış Alper Yılmaz), Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 87 Tongya), Cihan Çanak (Dk. 69 Koita), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Hanousek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 90+5 Göktan Gürpüz)

Goller: Dk. 51 Fıratcan Üzüm, Dk. 83 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina, Dk. 90+3 Yunus Akgün, Victor Osimhen (Maç sonunda) (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Erhan Erentürk (Natura Dünyası Gençlerbirliği)