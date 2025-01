Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray evinde Recep Uçar'ın yönetimindeki Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhem kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Konyaspor evinde Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü.

ROLAND SALLAİ SAĞ BEKTE BAŞLADI

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.

YENİ TRANSFER AHMED KUTUCU YEDEKTE

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

Genç oyuncu 71. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

GABRİEL SARA, 3 MAÇ SONRA KADRODA

Gabriel Sara, 3 maç sonra Konyaspor müsabakasının kadrosuna dahil oldu.

Son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan kupa maçında görev alan Brezilyalı orta saha, sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk, idmanlara başlayan Sara'yı Konyaspor maçında yedek kulübesine aldı.

FERNANDO MUSLERA'YA PLAKET TAKDİM VERİLDİ

Konyaspor karşısında ligde sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını alan Fernando Muslera'ya plaket takdim edildi.

Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti.

TARAFTAR MUSLERA'YA DESTEK VERDİ

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.

Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.

BOLU'DAKİ YANGINDA VEFAT EDENLER UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sol köşeye yaptığı vuruşta top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

51. dakikada Ayhan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

54. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla çevirdiği topa penaltı noktası sağında Osimhen'in kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Yunus Akgün'ün savunmanın arasında attığı pasta topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda topun altına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.

78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Sallai'nin içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Osimhen'in topukla vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs (Berkan Kutlu dk. 70), Torreira (Nelsson dk. 90), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 80), Mertens (Ahmed Kutucu dk. 71), Barış Alper Yılmaz (Jelert dk. 90), Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Batshuayi, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Umut Nayir dk. 75), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Muhammet Taşçı dk. 69), Oğulcan Ülgün (Aleksic dk. 87), Melih İbrahimoğlu (Melih Bostan dk. 87), Yusuf Erdoğan (Uğurcan Yazğılı dk. 87), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Subaşı, Calusic, Ufuk Akyol, Keyta

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Osimhen (dk. 22 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yunus Akgün, Ahmed Kutucu (Galatasaray), Jevtovic (Konyaspor)