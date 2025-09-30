UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibimizin golünü 16. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 3 yaparken, İngiliz ekibi de 3 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek Şampiyonlar Ligi haftasında evinde Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Liverpool ise Frankurt'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları maçın ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kazanmalarına rağmen birçok pozisyon veren ve etkisiz performans sergileyen takımından Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı'yı Liverpool mücadelesinde yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

OSİMHEN, 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.

Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.

SANE, İLK KEZ YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, ilk kez bir maça yedek başladı.

Almanya'nın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermesinin ardından haziran ayında Galatasaray'a katılan Sane, bu sezon yapılan 8 resmi maça da ilk 11'de çıktı.

Sane, Liverpool müsabakasında yedek oturarak Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşadı.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı tribünden takip etti.

Bakan Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray'ın Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI "DEVLER LİGİ" MÜCADELESİNE AÇTI

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterdi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

AHMET ÇALIK VE JOTA UNUTULMADI

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı.

Maç öncesinde stadyumdaki skor tabelasına fotoğrafı verilen Jota için, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Portekizli futbolcuyu alkışla yad etti.

Galatasaraylı taraftarlar, kuzey kale arkasında Ahmet ve Jota için, "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.

GENÇLİK LİGİ MAÇINI LİVERPOOL KAZANDI

İki kulübün 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi maçından Liverpool galip ayrıldı.

Esenler Stadı'nda yapılan müsabakayı İngiliz temsilcisi Kareem Ahmed'in 2, Josh Sonni-Lambie'nin ise 21. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı

Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı, Gençlik Ligi'nde çıktığı ikinci maçı da kaybederek puanla tanışamazken Liverpool ikinci maç sonunda 4 puana ulaştı.

LİVERPOOL'DA CRYSTAL PALACE MAÇININ İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.

Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.

Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

OSİMHEN TARİHE GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, 15. dakikada dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sol tarafta topla buluşan Barış Alper'in ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Alisson, gole izin vermedi.

14. dakikada Gakpo'nun pasına koşu yapan Ekitike, kaleci Uğurcan'ı çalımlamak istedi fakat Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı. Seken topa Gakpo'nun penaltı noktası gerisinden sağ diziyle yaptığı vuruşta herkesi geçen meşin yuvarlağı Ismail Jakobs çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

14. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Barış Alper, ceza sahası içine girdikten sonra Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

16. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada Gakpo'nun sol taraftan ortasında ceza sahası uzak köşedeki Jeremie Frimpong'un kafayla indirdiği topa Wirtz gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

49. dakikada Frimpong'un sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yaptığı ortada Ekitike'nin yakın direkte yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole engel oldu.

54. dakikada geride hazırlık pasları yapan Liverpool'da Konate'nin geri pasında araya giren Osimhen, topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Alisson, soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada Konate, Galatasaray ceza sahasında Singo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Clement Turpin, faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

90+5. dakikada Lemina'nın sol taraftan ortasında kafalardan seken top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 76), Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 72), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 85), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 72)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Liverpool: Alisson (Giorgi Mamardashvili dk. 56), Dominik Szoboszlai, Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch (Alexander Isak dk. 62), Curtis Jones, Jeremie Frimpong (Conor Bradley dk. 62), Florian Wirtz, Cody Gakpo (Mohamed Salah dk. 62), Hugo Ekitike (Alexis Mac Allister dk. 68)

Yedekler: Freddie Woodman, Joe Gomez, Andrew Robertson, Wataru Endo, Rio Ngumoha

Teknik Direktör: Arne Slot

Gol: Victor Osimhen (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Uğurcan Çakır (Galatasaray) Ryan Gravenberch, Conor Bradley, Curtis Jones (Liverpool)