Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi ise Slovenya Ligi takımlarından Olimpija Ljubljana oldu.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.

49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.

20 DAKİKADA YOĞUN BASKI

Galatasaray, turu geçmek için gerekli olan skoru elde edebilmek için maça baskılı başladı. İlk maçta olduğu gibi Zalgiris ekibi, Galatasaray'ı neredeyse kendi ceza sahasında kabul ederken hızlı hücumlarla sürpriz ataklar denedi. Galatasaray ise bol pas yaparak sert savunmayı aşmaya çalışırken ilk 25 dakikada pozisyonlar buldu.

18. dakikada Mertens'in ara pasında Kerem, çaprazdan vurdu ancak kaleci kornere çeldi. 1 dakika sonra Angelino'nun ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu kenardan dışarı gitti.

24. dakikada Sacha Boey'in ortasında Oliveira müsait durumda kafayı vurdu ancak vuruşu etkisiz kaldı.

KİLİDİ MERTENS AÇTI

Rakip yarı sahada baskılarını her geçen dakika artıran Galatasaray, golü Mertens ile bulmayı başardı.

31. dakikada Kerem'in ceza sahası dışına kullandığı köşe vuruşuna gelişine çok sert vuran Dries Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında Galatasaray skoru artırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ilk yarı 1-0'lık sarı kırmızılı takım üstünlüğüyle bitti.

GALATASARAY SKORU KORUDU

İlk yarının ardından ikinci yarıda Galatsaray, Zalgiris'in sürpriz ataklarını savuşturmayı başardı.

Litvanya ekibi özellikle Oyewusi'nin 66. dakikada yarı sahayı geçerek Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole yaklaştı ancak Uruguaylı file bekçisi gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan ceza sahasına girip içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde bulan Berkan Kutlu, yaptığı vuruşta top savunmadan oyun alanına geri döndü.

64. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı pasta ceza sahası içinde Yunus Akgün topu kafayla Mertens'in önüne indirdi. Bu oyuncunun kale önünde sağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada orta sahada topla buluşan Oyewusi, topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oyewusi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

76. dakikada Nassim Hnid, Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede sonrası hakem Willy Delajod tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Delajod kırmızı kartı iptal edip, Nassim Hnid'e sarı kart gösterdi.

Stat: Rams Park

Hakemler: Willy Delajod xx, Erwan Finjean xx, Cyril Mugnier xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx, Sergio Oliveira xx (Fredrik Midtsjo dk. 69 x), Berkan Kutlu xx, Barış Alper xx (Cedric Bakambu dk. 79 x), Dries Mertens xxx (Olimpiu Morutan dk. 79 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Kaan Ayhan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu xx (Yunus Akgün dk. 46 x)

Yedekler: Batuhan Şen, Leo Dubois, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas xx, Mario Pavelic xx, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx (Yukiyoshi Karashima dk. 74 x), Yuri Kendysh xx (Ovidijus Verbickas dk. 89 ?), Nicolas Gorobsov xx, Petar Mamic xx (Arni Vilhjalmsson dk. 59 x), Paulius Golubickas xx, Mathias Oyewusi xx

Yedekler: Tomislav Duka, Dovas Elzbergas, Adama Fofana, Kipras Kazukolovas, Saulius Mikoliunas, Romualdas Jansonas, Marko Milickovic, Liviu Antal

Teknik Direktör: Vladimir Cheburin

Gol: Dries Mertens (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Kaan Ayhan (Galatasaray), Joel Bopesu, Mathias Oyewusi, Nassim Hnid (Zalgiris Vilnius)