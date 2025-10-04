Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü İlkay Gündoğan kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise Abraham attı. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez 35. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 22'ye çıkardı. 1 maçı eksik Beşiktaş ise 13 puana yükseldi.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Kocaelispor'u 3-1 yendikleri maçın ilk 11'iyle derbiye çıktı.

Siyah-beyazlı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

TAMMY ABRAHAM İLK 11'DE

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tammy Abraham, ilk 11'de forma giydi.

Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında yer alan İngiliz santrfor, Galatasaray derbisinde sahadaki yerini aldı.

SALİH UÇAN VE SVENSSON KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan ve Jonas Svensson, Galatasaray derbisinde maç kadrosunda yer alamadı.

Sakatlıkları bulunan iki oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı derbi maçta formasından uzak kaldı.

Öte yandan Taylan Bulut ile Devrim Şahin de derbide kadroda kendine yer bulamadı.

8 OYUNCU, İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon takıma dahil olan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı'nı derbide ilk 11'de sahaya sürdü.

Söz konusu 8 oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk kez sarı-kırmızılı takıma rakip oldu.

Öte yandan, siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde bulunan Cengiz Ünder, Jota Silva ve Kartal Kayra Yılmaz da sonradan oyuna dahil olması durumunda Beşiktaş ile ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızlı ekibe maç devam ederken kötü haber geldi. Singo maçın 20. dakikasında koşarken arka adelesini tuttu. Bir süre daha oyuna devam eden yıldız sağ bek bunun ardından ise devam edemeyeceğini anladı ve 26. dakikada yerine Sallai'ye bıraktı.

YÖNETİM TAM KADRO DERBİDE

Beşiktaş'ta kulüp başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu, tam kadro Galatasaray derbisini takip etti.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, RAMS Park'ta oynanan derbiyi protokol tribününde izledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI RAMS PARK'TA

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Tüpraş Stadı'ndan 30 otobüsle RAMS Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan saatler öncesinde tribündeki yerlerini alırken tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ taraftan Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Tammy Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

28. dakikada Ismail Jakobs'un pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Vaclav Cerny'nin savunma arası attığı pasta topla ilerleyen Rafa Silva, ceza yayı üzerinden Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, son oyuncuya faul yapıldığı için Sanchez'i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Rams Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 26), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 77), İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Leroy Sane dk. 86), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu (Felix Uduokhai dk. 66), David Jurasek, Wilfred Ndidi (Kartal Kayra Yılmaz dk. 86), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 67), Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 84)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: İlkay Gündoğan (dk. 55) (Galatasaray), Tammy Abraham (dk. 12) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Davinson Sanhez (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Sergen Yalçın, Emirhan Topçu, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, El Bilal Toure, Orkun Kökçü (Beşiktaş)