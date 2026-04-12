Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin golü 30'da Sane'den, konuk ekibin golü ise 72'de Petkovic'den geldi.

Galatasaray, puanını 68'e yükseltirken ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2'ye indi. Kocaelispor ise puanını 35'e yükseltti. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Bir sonraki hafta ise şampiyonluk yarışında tüm gözlerin üzerinde olunacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocalispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

KENDİNİ DENEYEN GÜNAY, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.

BARIŞ ALPER, 200. MAÇINA ÇIKTI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.

Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.

Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.

GALATASARAY TARAFTARI İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.

Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.

Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.

LUCESCU UNUTULMADI

Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı.

KADIN VOLEYBOLCULAR TARAFTARI SELAMLADI

CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden önce taraftarların önüne çıktı.

RAMS Park'a gelen şampiyon voleybolcular, ellerinde kupa ve boyunlarında madalyalarıyla taraftarı selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, voleybolda ilk Avrupa kupasını kulübe getiren sporculara büyük destek verdi.

MELO TRİBÜNDE

Galatasaray'ın unutulmaz orta saha oyuncusu Felipe Melo, Kocaelispor maçını tribünden seyretti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, maç öncesinde ultrAslan'ın olduğu kuzey kale arkasında "sete" çıkarak tezahüratlarda bulundu.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN YAZAR ŞAKİR ASKAN'A PLAKET

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tribünlerin sıkça söylediği "Seni sevmeyen ölsün" şarkısının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi.

Mücadele öncesinde ismi anons edilen Askan'a plaketini başkan Özbek takdim etti.

BAŞKAN RECEP DURUL, MAÇI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE İZLEDİ

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.

72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)

Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 23 Nonge (Kocaelispor)