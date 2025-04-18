Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum Fk ile karşılaştı. Sarı-kırmzılı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 29. dakikada Torreira ve 81. dakikada Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 77'ye çıkarırken, Bodrum FK 34 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ligde geride kalan bölümde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 74 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Puan farkını sürdürmek için mücadele eden Galatasaray, 32. haftanın açılış gününde Bodrum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Prezemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.

Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında 43 dakikada rakip kaleye 22 şut çekti. Sarı-kırmızılılar, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin zirvesine çıktı.

Bodrum FK maçının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

SALLAİ, JELERT VE KAAN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.

MORATA, ÜST ÜSTE 3. MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.

Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.

Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da oyuna 67. dakikada dahil oldu.

GÜNAY GÜVENÇ FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.

Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı Sipay Bodrum FK ile yapılan maçın biletlerini tüketti.

Süper Lig'de en yüksek taraftar ortalaması yakalayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK mücadelesini de dolu tribünler önünde oynadı. RAMS Park'taki müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerden izledi.

BİR AYI AŞKIN BİR SÜRE SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı.

İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti.

"Cimbom" Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında Osimhen, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda pasını topukla Lemina'ya aktardı. Altıpas önünde meşin yuvarlakla buluşan Lemina'nın sert şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan aldığı pasla birlikte merkeze doğu ilerleyen Gabriel Sara'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmada Ajeti'ye de çarpan top üst direkten kornere çıktı.

29. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına Sara geçti. Bu oyuncunun ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Torreira'nın altıpas üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Bodrumspor savunmadan çıkmak isterken orta alanda Celustka, Torreira ile girdiği iki mücadelede topu kaybetti. Meşin yuvarlağın sahibi olan Barış Alper'in, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yerden çektiği şut kaleci Sousa'nın da müdahalesiyle direkten oyun alanına döndü. Dönen topa kale önünde Torreira'nın yaptığı vuruş yerden sekerek üstten auta gitti.

39. dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı alanından atılan uzun topu ceza sahası sol çaprazında kontrol ederek pasını sağ tarafa çıkardı. Burada meşin yuvarlağı kontrol eden Osimhen'in vuruşunda savunmada Ajeti çizgi üzerindeki müdahalesiyle gole izin vermedi.

42. dakikada Yunusla yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Sara, Ahmet Aslan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında arka direkteki Victor Osimhen topu göğsüyle kontrol etti. Meşin yuvarlağı önüne alan Osimhen'in üç kişiyle girdiği mücadelede sol çaprazdan çektiği şut kaleci Sousa'dan döndü.

80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Sousa topu kornere çeldi.

81. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu yay çizgisi üzerinde kontrol eden Yunus Akgün'ün sol taraftan son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği topa kale önündeki Davinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Rams Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serken Çimen

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 86), Mario Lemina (Kerem Demirbay dk. 86), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 68), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 80), Victor Osimhen (Berkan Kutlu dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Üzeyir Ergün dk. 46), Christopher Herelle, Arlind Ajeti, Ali Aytemur (George Puscas dk. 88), Ege Bilsel (Cenk Şen dk. 68), Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan (Taulant Seferi dk. 81), Enis Bardhi, Fredy, Jonathan Okita (Zdravko Dimitrov dk. 68)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Lucas Torreira (dk. 29), Davinson Sanchez (dk. 81) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)