Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Galatasaray, Yunus Akgün'ün 61. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.

G.SARAY'IN ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Galatasaray, Başakşehir ile çarşamba akşamı önce kupa mücadelesinde karşılaşacak, ardından pazar günü Başakşehir'e ligde konuk olacak.

Göztepe ise kupada Erzurumspor'a konuk olduktan sonra ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

HAKİM ZİYECH VE KEREM DEMİRBAY, KADRODA YOK

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.

Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı.

Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 100. MAÇI NEDENİYLE PLAKET

Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.

Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.

2025 YILINDA İLK KEZ TARAFTARI KARŞISINDA

Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarı karşısına çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.

Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Bulgar teknik adam, sahaya Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton Jorge, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Djalma, David Tijanic ve Romulo 11'i ile çıktı.

Göztepe'nin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmet Ildız, Juan da Silva, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.

Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.

Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.

61. dakikada Mertens'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, altıpasın sağ tarafından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Juan'ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde ön direkte Barış Alper Yılmaz'ın dokunduğu top Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'den seken topu altıpas üzerinde Torreira yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+7. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mateusz Lis'de kaldı.

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Berkan Kutlu dk. 87), Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Nelsson dk. 90+2), Mertens (Sallai dk. 74), Yunus Akgün (Jelert dk. 90+2), Osimhen (Batshuayi dk. 87)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen (Taha Altıkardeş dk. 89), Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma (İsmail Köybaşı dk. 89), Dennis (Ahmed Ildız dk. 89), Miroshi, Tijanic (Victor Hugo dk. 69), Matsuki (Juan dk. 69), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Osimhen (dk. 10 pen.), Yunus Akgün (dk. 61) (Galatasaray), Romulo (dk. 27) (Göztepe)

Sarı kartlar: Gabriel Sara (Galatasaray), Djalma, Dennis (Göztepe)