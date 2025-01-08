Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği buldu. Başakşehir, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray, 74'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na birer puanla başladı.

LİGDE RAKİP OLACAKLAR

Galatasaray ve Başakşehir, 12 Ocak Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu kez lig maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kupada bir sonraki haftada Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.

EFE AKMAN VE YUSUF DEMİR İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.

VİCTOR NELSSON KART CEZALISI

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı.

Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

24. dakikada sağ taraftan topla birlikte ilerleyen Yusuf Demir'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Berkan Kutlu'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi.

35. dakikada Lucas Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada ceza sahası dışından Kemen'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktası önünde topu önünde bulan Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1

53. dakika ceza yayı sağ tarafında Figueiredo'nun yaptığı ortada altıpas gerisinde Piatek kafayla topu kaleci Günay Güvenç'in solundan filelere gönderdi. 1-2

65. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Figueiredo, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

74. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta sağ kanattan Mertens'in yaptığı ortada ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda Muhammed Şengezer topu çeldi. Pozisyonun devamında Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

85. dakikada Onur Ergün, Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada Jabos'un pasında ceza sahası içi sol tarafında Gabriel Sara, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı (Mertens dk. 46), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Barış Alper Yılmaz dk. 57), Efe Akman (Gabriel Sara dk. 64), Berkan Kutlu (Jakobs dk. 86), Yusuf Demir (Yunus Akgün dk. 46), Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Torreira

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Ömer Ali Şahiner dk. 89), Kemen, Crespo (Onur Ergün dk. 75), Figueiredo (Davidson dk. 75), Piatek (Keny dk. 81)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Sanchez (dk. 51), Abdülkerim Bardakcı (dk. 74) (Galatasaray), Deniz Türüç (dk. 35), Piatek (dk. 53) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Onur Ergün (dk. 85) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sanchez, Batshuayi (Galatasaray), Lima, Deniz Türüç, Çağdaş Atan, Piatek, Muhammed Şengezer (Başakşehir)