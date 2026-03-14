Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 57'de Singo, 66'da Osimhen, 85'de Nhaga'dan geldi. Konuk ekip ise Ebosele'nin 56. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, bu galibiyetin ardından puanını 64'e yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Sarı kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü Liverpool ile oynayacağı rövanş maçının ardından verilecek milli aranın ardından ligde 5 Nisan Pazar günü Trabzonspor'un konuğu olacak.

SİNGO'DAN SİFTAH

Galatasaray, 57. dakikada Wilfried Singo ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Singo, sarı-kırmızılılarda ilk gol sevincini yaşadı. Singo, bu golden daha önce Aralık 2024'te Monaco'da forma giydiği dönemde gol sevinci yaşamıştı.

UĞURCAN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında Uğurcan Çakır, fair-play davranışıyla dikkat çekti. Yusuf Sarı'nın şutunda topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyen tecrübeli kaleci sonrası Başakşehir oyuna korner atışıyla başladı.

Maçın hakemi Batuhan Kolan, milli kaleciyi centilmenliğinden dolayı tebrik etti.

DAVİNSON ATTI SAYILMADI

Maçın 39. dakikasında Galatasaray adına kritik bir an yaşandı.

Kullanılan kornerde Singo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında topu ağlara gönderen Davinson Sanchez'in golü, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

OKAN BURUK'TAN 1'İ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Liverpool mücadelesinin ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Ligde geride kalan bölümde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 42 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertlileri konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya RAMS Başakşehir müsabakasında forma veremedi. Tecrübeli teknik adam, Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Jakobs ve Lemina'yı da yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.

YUNUS KAPTANLIK BANDINI TAKTI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün, Başakşehir maçına kaptanlık bandıyla çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim'in cezalı olması, Icardi'nin ise ilk 11'de forma giyememesinden dolayı kaptanlık görevini Yunus'a verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 5 resmi maçın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

- Seremoniye hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılar çıktı

Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, futbolcuların yanında sahaya çıktı.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarı, futbolculara destek veren büyük bir pankart açtı.

Maç öncesinde doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve A takımdaki futbolcuların resimlerinin yer aldığı pankart yer aldı. Resimlerin arasında "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" ifadesi yazıldı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde "Lider buraya" diye tezahürat yaparak futbolculara destek verdi.

TORREİRA'YA ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lucas Torreira için hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin de yer aldığı pankart hazırladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribünde açılan pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor." yazısına yer verildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

47. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Lang'ın sağdan ortasında arka direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpasın gerisindeki Sallai'nin önünde kaldı. Macar oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir refleks göstererek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında arka direkte Selke, topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Sallai, sağ kanatta Ebosele ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, Ebosele'ye rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sağdan kullandığı faulde, Singo arka direkte düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

64. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in arka direkteki volesinde, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çıkardı. Önce Ba'nın sonra da kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, buna rağmen ağlarla buluştu: 2-0

84. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanatta Lang'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Nhaga ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Yunus'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Batuhan Kolak, gol kararı verdi: 3-0

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kerem Ersoy

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 82 Nhaga), Davinson Sanchez, Singo (Dk. 79 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Sara, Torreira (Dk. 74 Boey), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Yunus Akgün, Lang, Osimhen (Dk. 75 Icardi)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Ebosele, Kemen, Umut Güneş (Dk. 79 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 58 Onur Bulut), Shomurodov (Dk. 70 Crespo), Brnic (Dk. 58 Ba), Selke (Dk. 70 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 57 Singo, Dk. 66 Osimhen, Dk. 84 Nhaga (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 56 Ebosele (Başakşehir)