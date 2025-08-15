Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Barış Alper Yılmaz, 74. dakikada Fatih Kurucuk (k.k) ve 87. dakikada Icardi kaydetti. Konuk ekipte Tresor Doh 24. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya çıkarttı. Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

Galatasaray gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk haftada Gaziantep FK karşısında kazanan kadroyu bozmadı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

ICARDİ GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu ve takımının 3. golünü attı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasındaki yer alarak ilk kez maç kadrosuna girdi.

OSİMHEN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez maç kadrosuna yazıldı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız için kulübü Napoli'ye 75 milyon avro ödendi. Temmuz ayının son günlerinde kadroya katılarak çalışmalara başlayan Osimhen, antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkan Galatasaray'da Osimhen de 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞTU

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı.

Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI

İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.

Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.

Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı.

RAMS PARK'TA YENİ LED EKRANLAR

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'a yeni LED ekranlar yerleştirdi.

Yeni sezon öncesinde stadın ışıklandırmasını yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, tribünler arasına da 2 katlı LED şeritler yerleştirdi. Galatasaray Kulübü, söz konusu ekranlardan yayımlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon avro gelir hedefliyor.

KÜREKÇİ ENES BİBER'E PLAKET

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray'ın milli kürekçisi Enes Biber'e plaket verildi.

Maç öncesinde taraftarlarla buluşan Enes'e plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarları ismi anons edilen genç kürekçiye alkışlarla destek oldu.

KARAGÜMRÜK, SEZONU GALATASARAY DEPLASMANINDAN AÇTI

Fatih Karagümrük, 1 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun ilk maçında Galatasaray deplasmanına çıktı.

Sezonun ilk haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakası rakibinin Avrupa kupalarında eleme mücadelesi nedeniyle ertelenen kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezondaki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı.

İstanbul temsilcisi, müsabakaya Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Serginho, Tiago Çukur 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün yedek kulübesinde Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Berkay Özcan, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Ahmet Sivri'nin gelişine vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

10. dakikada Torreira'nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh'un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

21. dakikada Sanchez, Doh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

23. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sanchez ve Doh arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle Doh'u doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Sara, topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Grbic'den seken topa kale alanında Abdülkerim vuruşunu yaptı. Kaleye giden top çizgi üzerindeki Barış Alper'den döndü ve arka direkteki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

47. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sara, topu ceza sahası içi sağ çaprazına ortaladı. O noktada iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda kaleye giden topu savunma çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Lemina'nın şutunda Karagümrük savunması bir kez daha golü engelledi.

60. dakikada Atakan Çankaya, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında müsait pozisyonda bulunan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla çıkardı.

68. dakikada kaleci Grbic'in pasında Johnson, kaleye geri pas vermek istedi. Johnson'un havadan pasında kaleye yönelen topu kaleci Grbic son anda kornere çeldi.

70. dakikada Yunus, derinlemesine pasında Osimhen'i topla buluşturdu. Osimhen'in ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

71. dakikada orta sahanın yakınından kullanılan serbest vuruşta Sara, pasını sağ kanattaki Sallai'ye aktardı. Sallai, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, son anda topu kornere gönderdi.

73. dakikada Yunus'un pasında Barış Alper, sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale önünde Fatih'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada kullanılan kale vuruşu sonrası Johnson'un hatasında Torreira ceza yayı üzerinde topu kazandı. Torreira'nın pasında Icardi, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda topu boş kaleye gönderdi. 3-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Kaan Ayhan dk. 81), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 75), Torreira, Lemina (Osimhen dk. 62), Yunus Akgün (Zaniolo dk. 75), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz (Icardi dk. 81)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Serginho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 63), Johnson, Berkay Özcan (Barış Kalaycı dk. 82), Ahmet Sivri (Ömer Faruk Gümüş dk. 63), Tiago Çukur (Gray dk. 82)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 10), Fatih Kurucuk (dk. 73 k.k.), Icardi (dk. 87) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Doh (dk. 23) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Balkovec (Fatih Karagümrük)