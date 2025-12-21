Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar, 10. dakikada Yunus Akgün, 82'de Sara, 88'de Icardi ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, aldığı galibiyetle puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'den zirveyi yeniden devraldı.

Galatasaray, ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki bir sonraki maçında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise 15 puanda kalırken, lacivert-beyazlılar bir sonraki maçta Antalyaspor'u konuk edecek.

YUNUS AKGÜN İVME YAKALADI!

Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.

Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.

Yunus Akgün, Kasımpaşa'ya karşı da ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

TORREİRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 68. dakikasında yaşanan pozisyonda sarı kart gören Lucas Torreira, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, aldığı sarı kart nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin ligde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta lacivert-beyazlıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.

ICARDİ'YE "ÖZEL" DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı

MİLAN BAROS, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.

Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.

27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.