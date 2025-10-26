Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'da Victor Osimhen, 63'te Gabriel Sara ve 66'da Mauro Icardi kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 6'ncı dakikada Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

İzmir ekibinde Bokele 42'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Galatasaray bu galibiyetle birlikte 10 hafta sonunda 28 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Göztepe ise haftayı 16 puanda kapattı.

Galatasaray gelecek hafta derbide Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımının yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Son maçta orta sahada görev alan Lucas Torreira, babasının kalp krizi geçirmesinden dolayı izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı.

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.

ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı.

TORREİRA, TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.

Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.

Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz." anonsu yapıldı.

KAZIMCAN KARATAŞ, İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA

Bu sezon sadece 3. haftadaki Zecorner Kayserispor karşısında maç kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş, Göztepe müsabakasıyla ikinci kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Genç oyuncu, İzmir temsilcisi karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tişörtlerle sahaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, ısınma sırasında önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında da 10. Yıl Marşı çalındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözünün yanı sıra "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923." ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır." yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca statta "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet." anonsu yapıldı. Tribünlerde de çok sayıda Türk bayrağı yer aldı.

GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, son yaptığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray deplasmanına Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho ve Juan Santos 11'i ile çıktı.

İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila ve Ogün Bayrak yer aldı.

Bulgar teknik adam Stoilov, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Miroshi'yi yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası biten Dennis'i oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.

59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.

72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 81 Arda Ünyay), Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Icardi), Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan), Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan

Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen, Dk. 63 Sara, Dk. 66 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 15 Sanchez (Galatasaray)