Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti. Samsunspor'un iki golü de penaltıdan geldi. İlk gol 50. dakikada Olivier Ntcham'dan, ikinci gol 90+3. dakikada Bennasser'den geldi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.

13 MAÇI KAYBETMEDİ!

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 6 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşadı. Yıldız isim oynadığı 6 maçta da skora katkı yapmayı başardı. Osimhen, söz konusu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

JAKOBS TEKRAR SAKATLANDI!

Galatasaray'da 3 maç sonra formasına kavuşan Ismail Jakobs, hafif ağları sonrası ikinci yarı yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Galatasaray Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk eden lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 2 mecburi değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Buruk, sarı kart cezalısı Kaan Ayhan ile Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'den Samsunspor'a karşı yararlanamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine Jakobs ile Sallai'yi sahaya sürdü.

JAKOBS, 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Jakobs, yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sürede UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham ile Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarında forma giyemedi.

MECBURİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formasyon değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde 3-4-1-2 dizilişiyle takımını sahaya süren Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla eski sisteme dönüş yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesine 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Icardi'nin yokluğunda Victor Osimhen tek santrfor olarak gol aradı.

BARIŞ ALPER, BU KEZ SAĞ BEK BAŞLADI

Okan Buruk'un joker oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Samsunspor'a karşı sağ bekte forma giydi.

Orijini hücum olan genç futbolcu, Okan Buruk tarafından savunmanın iki kanadında da görevlendiriliyor. Beşiktaş derbisine sol bek başlayan Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan'ın yokluğunda Samsunspor'a karşı sağ bekte görev yaptı.

Sezon başında 9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ bek Elias Jelert, yine yedek kulübesinde oturdu.

ICARDİ'YE ÖZEL DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye destek ve moral verdi.

Taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ MÜZİKLER ÇALINDI

RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.

10 KASIM'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.

İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.

Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

KONUK TAKIM DA ATATÜRK'Ü ANDI

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı.

Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Mertens'in attığı pas sonrası sağ tarafta topu alan Torreira ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada sol taraftan Yunus'un ortasında Osimhen penaltı noktası üzerinden kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada Sara'nın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün ortasında kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topa arka direkte Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

59. dakikada topla hareketlenen Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ tarafındaki Sallai'ye pasını aktardı. Sallai'nin arka direğe yaptığı ortaya Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davinson'un ortasına Abdülkerim'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un röveşatasında meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

85. dakikada Muslera'nın uzun pasında savunmadan seken top Ziyech'in önünde kaldı. Ziyech'in savunma arkasına pasında Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

88. dakikada sol taraftan yapılan ortada Soner Aydoğdu, ceza sahası içinde Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 75), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens (Michy Batshuayi dk. 75), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 87), Victor Osimhen (Hakim Ziyech dk. 82)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Arbnor Muja dk. 80), Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Olivier Ntcham (Flavien Tait dk. 89), Emre Kılınç (Gaetan Laura dk. 65), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 79), Landry Dimata (Kingsley Schindler dk. 65), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Victor Osimhen (dk. 3 ve 55), Michy Batshuayi (dk. 85) (Galatasaray), Olivier Ntcham (dk. 50 pen.), Mouandilmadji (dk. 90+2 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Fernando Muslera, Davinson Sanchez (Galatasaray), Youssef Bennasser, Emre Kılınç, Flavien Tait, Arbnor Muja (Samsunspor)