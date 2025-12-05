Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, Samsunspor'u evinde ağırladı. Sarı-kırmızılılar 8. dakikada Sane ve 29. dakikada Osimhen'le 2-0 öne geçerken, Samsunspor 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç'la skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray, 90+2'de Osimhen ile bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

LEMİNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de stoper pozisyonunda başlayan Mario Lemina, ikinci yarıda sahada yerini alamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

32 yaşındaki Gabonlu oyuncu, son olarak kas ağrıları nedeniyle 25 Kasım'daki Union Saint-Gilloise maçında forma giyememişti.

SANE FIRTINASI

Leroy Sane, 30 dakikada 1 gol ve 1 asistle Galatasaray'ın Samsunspor karşısında 2-0 öne geçmesinde kritik rol oynadı. Öte yandan Alman yıldız, RAMS Park'taki ilk lig golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'i bozmadı.

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.

- Galatasaray taraftarından şampiyonluk iddiası

Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.

Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.

TARAFTARDAN DERBİ MORALİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.

Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.

REİS DE KADROYU KORUDU

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.

EYÜP AYDIN, GALATASARAY'DA KARŞI İLK KEZ SAHADA

Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Sezon başında kiralık olarak kırmızı-beyazlı takıma transfer olan Eyüp, RAMS Park'a konuk takım formasıyla çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'un başarısı için ter döktü.

Samsun temsilcisinde ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç da ilk 11'de forma giydi.

FARUK KARADOĞAN ANISINA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan için saygı duruşu gerçekleştirildi.

A Milli Takım'ın yanı sıra Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu'nda forma giyen Karadoğan için Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar vermişti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.