UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Dinamo Kiev'in golleri 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. dakikada 81. dakikada Andriy Yarmolenko'dan geldi.

Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yapılan son Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı olmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

BOLU'DA HAYATINI KAYBEDENLERDEN DOLAYI MÜZİK YAYINI YAPILMADI

Galatasaray Kulübü, Bolu'daki yangındaki yangın faciası nedeniyle statta müzik yayını gerçekleştirmedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.

TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ

Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi.

Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'E "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi.

Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.

MERTENS TARİHE GEÇTİ

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Dinamo Kiev maçıyla birlikte kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.

Belçikalı yıldız, 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.

Mertens, karşılaşmada Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakika sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi'nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera'yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

49. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde Abdülkerim Baradakcı'nın kafa vuruşu sonrasında Barış Alper Yılmaz, arka direkte Tymchyk'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'a elle müdahale ettiğini işaret ederek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Hakem Kristo Tohver, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

63. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Neshcheret son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sağ taraftan Pikhalonok'un kullandığı köşe vuruşunda Yarmolenko'nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

81. dakikada sağ kanattan Buyalskyi'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi. 3-3

90+3. dakikada sağ kanattan Yusuf Demir'in yaptığı ortada kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret'de kaldı.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Batshuayi dk. 86), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs, Berkan Kutlu (Kerem Demirbay dk. 73), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Yusuf Demir dk. 90+1), Barış Alper Yılmaz (Jelert dk. 86), Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Nelsson, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi (Salenko dk. 87), Mykhailenko, Shaparenko (Pikhalonok dk. 46), Voloshyn (Yarmolenko dk. 46), Kabaiev (Guerrero dk. 74), Vanat (Ponomarenko dk. 90+4)

Yedekler: Bushckan, Morgun, Diachuk, Rubchynskyi, Karavaiev, Dubinchak, Braharu

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Goller: Sanchez (dk. 6), Abdülkerim Bardakcı (dk. 22), Osimhen (dk. 53 pen.) (Galatasaray), Vanat (dk. 45), Yarmolenko (dk. 68 ve 81) (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Jaboks, Sanchez, Osimhen, Okan Buruk (Galatasaray), Shaparenko, Tymchyk, Pikhalonok, Mykhailenko, Vivcharenko (Dinamo Kiev)