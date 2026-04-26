Süper Lig'in 31. haftası, nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Lider Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Futbol adına adeta her şeyin yaşandığı karşılaşma, sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın galibiyet golleri, 40. dakikada Victor Osimhen ve 67. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltısından geldi. 83. dakikada ise Torreira farkı 3'e çıkaran golü attı. Öte yandan sarı kırmızılıların 56'da Lucas Torreira ile bulduğu gol, ofsayta takıldı.

FENERBAHÇE KAÇIRDI!

Karşılaşmanın ilk yarısında ise Fenerbahçe, Anderson Talisca ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirme şansını geri tepti.

KIRMIZI ÇIKTI

Maçta sarı lacivertliler, kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesi sonucu müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yenerek puanını 74 yaptı ve ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

OKAN BURUK'UN DERBİ PLANI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.

Ev sahibi Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapılan ve 2-0'lık yenilgiyle elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuyu derbinin başlangıç 11'inde görevlendirdi.

Buruk, başkent temsilcisine karşı ilk 11'de başlattığı Sane ile Lemina'ya derbide de görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11 oynattığı Günay, Icardi, Eren, Kaan, Nhaga, Lang, Singo ve Boey'i yedeğe çekerken, Ahmed Kutucu'yu kadroya almadı.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Yunus, Torreira, Barış ve Osimhen'i sahaya sürdü.

TEDESCO'DAN DERBİ 11'İNE 3 HAMLE

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

OSIMHEN, 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Osimhen, son olarak 18 Mart'ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de çıktı. Bu müsabakada kolu kırılan Osimhen, sonrasında Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında süre alamadı.

Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna giren Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e döndü.

KEREM, RAMS PARK'A İLK KEZ RAKİP OLARAK GELDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez RAMS Park'a rakip olarak geldi.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Portekiz'in Benfica ekibine transfer olan Kerem, sezon başında Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Sezon içerisinde sarı-kırmızılılara karşı forma giyen Kerem, Fenerbahçe ile ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.

TEK EKSİK EDSON

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez, maç kadrosuna dahil edilmedi.

OKAN BURUK, İKİNCİ KEZ "DALYA" DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.

Takımın başına 2022-2023 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci kez "Dalya" heyecanı yaşadı.

Not: Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı maçlar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Mücadele için satışa çıkarılan az sayıda bilet kısa sürede tükenirken kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı. Misafir takım tribününe ise 2 bin 500'e yakın taraftar alındı.

Kritik derbide takımlar tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.

TRİBÜNDE 50 BİN BAYRAK

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftarlar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

FENERBAHÇE TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Chobani Stadı'nın etrafında erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli yaklaşık 2 bin 500 taraftar, 45 otobüsle RAMS Park'a gelerek takımlarını destekledi.

Yönetim kurulu tarafından Kadıköy'de dağıtılan formalarla deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribüne çağırarak destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.

67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 85 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 82 Icardi), Torreira, Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Lang), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 İlkay Gündoğan), Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 84 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 71 Musaba), Talisca (Dk. 65 Mert Günok), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 İsmail Yüksek), Cherif

Goller: Dk. 40 Osimhen, Dk. 67 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 83 Torreira (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 62 Ederson (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oosterwolde, Dk. 23 Brown, Dk. 90+3 Guendouzi, Dk. 90+6 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 6 Uğurcan Çakır, Dk. 41 Yunus Akgün, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz, Dk. 85 Torreira, Dk. 90+6 Osimhen (Galatasaray)