Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 30, 45+3 ve 52. dakikalarda Osimhen ve 45. dakikada penaltıdan Morata kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 71 puana yükselirken, Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Beşitkaş'a konuk olacak. Antalyaspor ise ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ligde aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlikle yoluna namağlup lider devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini ağırladı.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde görev verdiği Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

YUNUS, 6 LİG MAÇINDAN SONRA İLK 11'DE

Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.

Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.

CUESTA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, kart cezalıları Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'in yanı sıra yeni transferlerden Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'A 100. SÜPER LİG MAÇI PLAKETİ

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında iki kez fileleri havalandırdı.

Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Osimhen'den geldi.

Ayrıca golcü oyuncu Süper Lig'de 20 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Yunus'un sol taraftan ortasında uzak kale direğindeki Barış Alper'in kafayla ortaya çevirdiği topta Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

30. dakikada Barış'ın sağ taraftan ceza sahası içine pasında Morata'nın sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu arka direkte Osimhen tamamladı. 1-0

42. dakikada Barış Alper'in sol taraftan ortasında Osimhen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Hakem Ozan Ergün, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sanchez ile birlikte hava topuna yükselen Safuri'nin elle müdahale etmesi gerekçesiyle VAR uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada beyaz noktanın başına geçen Morata'nın vuruşunda top sağ köşeden filelerle buluştu. 2-0

45+2. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan ceza sahasına girerek pasında arka direkte Osimhen topu ağlara gönderdi. 3-0

52. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0

67. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Morata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kenan topu oyun alanına geri çeldi.

90+1. dakikada Berkan'ın pasın ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 77), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 68), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 68), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 83), Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 68)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Amar Gerxhaliu dk. 46), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 46), Soner Dikmen (Braian Samudio dk. 83), Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri (Adolfo Gaich dk. 58), Sander van de Streek, Sam Larsson (Abdurrahim Dursun dk. 58)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Deni Milosevic, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Victor Osimhen (dk. 30, 45+2 ve 52), Alvaro Morata (dk. 45 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Thalisson, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Antalyaspor)