Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti Opoku'nun 7. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 26. dakikada Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90. dakikada Icardi'n kaydettiği goller getirdi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 49'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Kayserispor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

SARA YİNE ATTI

Karşılaşmanın 60. dakikasında golünü atan Gabriel Sara, Süper Lig'de son 3 maçta 4 gole ulaştı.

LEMİNA RİZESPOR MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 33. dakikasında Galatasaray'da Mario Lemina, Kayserispor karşısında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

ASPRİLLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmanın 72. Dakikasında Noa Lang'ın yerine oyuna giren Yasér Asprilla, sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıkmış oldu.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.

Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.

LANG, İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.

BARIŞ MANÇO ANILDI

Galatasaray Kulübü, "Modern Çağ Ozanı" olarak adlandırılan, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Mehmet Barış Manço'yu vefatının 27. yılında andı.

Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına Barış Manço'nun fotoğrafını yayımladı. Kulüp yetkilileri, hoparlörlerden de sık sık Manço şarkıları çaldı.

Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören, sarı-kırmızılı takım taraftarı olan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.

KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti

Karadağlı teknik adam, Galatasaray deplasmanına Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Benasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha 11'i ile çıktı.

Kayseri temsilcisinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Jadel Katongo, Joao Mendes, Denis Makarov, Burak Kapacak, Carlos Mane, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan yer aldı.

Dalovic, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Mendes'i yedeğe çekerken yerine Semih Güler'i sahaya sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.

13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi.

60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti.

80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 65 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Lemina (Dk. 65 Icardi), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Dk. 73 Asprilla), Osimhen (Dk. 81 Ahmed Kutucu)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 59 Makarov), Bennasser (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Opoku (Dk. 87 Katongo), Benes, Cardoso, Onugkha (Dk. 59 Mendes)

Goller: Dk. 7 Opoku (Kendi kalesine), Dk. 26 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 60 Sara, Dk. 90+4 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eren Elmalı, Dk. 34 Lemina (Galatasaray), Dk. 25 Bilal Bayazıt, Dk. 45+1 Ramazan Civelek, Dk. 56 Furkan Soyalp, Dk. 67 Denswil, Dk. 90+1 Katongo (Zecorner Kayserispor)