Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar; Barış Alper Yılmaz (38), Eren Elmalı (45+3) ve Yunus Akgün'ün (64), Icardi'nin (81) golleriyle galip gelirken, finalde Fenerbahçe–Samsunspor maçının kazananını bekleyecek.

EREN ELMALI GOLLE DÖNDÜ

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcunun sahalara dönüşü golle oldu. Başarılı sol bek, 45+2'nci dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Trabzonspor kalecisi Andre Onana'yı etkisiz bırakarak takımı adına farkı 2'ye çıkartan golü kaydetmeyi başardı.

OKAN BURUK'TAN SEZONUN İLK DERBİ GALİBİYETİ

Galatasaray, bu sezon ligde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılmıştı. Buruk, Trabzonspor galibiyeti ile birlikte sezonun ilk derbi galibiyetini almış oldu.

TEKKE YİNE BÜYÜK MAÇTA KAYIP

Trabzonspor, Tekke döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 2 olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

UĞURCAN ÇAKIR, 3 MAÇ SONRA YENİDEN SAHADA

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.

- Galatasaray'ın genç oyuncusu Ada Yüzgeç, ilk kez kadroda

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı.

Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Turkcell Süper Kupa'daki yarı final öncesi tribünler boş kaldı.

Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadı'ndaki dev müsabakada tribünleri dolduramadı.

TEKKE, İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.

Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Galataray ile Trabzonspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.

19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.

38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0

45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.

45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0

48. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza sahasından gönderdiği uzun pasla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma kafa vuruşunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisinde Onana kontrol etti.

55. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Olaigbe'nin sol çaprazdan gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Augusto'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

62. dakikada Zubkov'un sağ çaprazdan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun bekletmeden arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Olaigbe'nin vuruşunda, top yandan auta çıktı.

64. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Sane'nin rakiplerini eksilterek ceza sahasından gönderdiği topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-1

81. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 3'e çıkardı. Kazımcan Karataş'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

82. dakikada Sara'nın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Icardi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Turkcell Süper Kupa

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Lemina), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan (Dk. 60 Torreira), Sara, Sane, Yunus Akgün (Dk. 70 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina (Dk. 87 Cihan Çanak) Tim Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 87 Salih Malkoçoğlu), Muçi, Olaigbe (Dk. 77 Nwakaeme), Augusto (90+3 Onuralp Çakıroğlu)

Goller: Dk. 38 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+2 Eren Elmalı, Dk. 64 Yunus Akgün, Dk. 81 Icardi (Galatasaray), Dk. 55 Augusto (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sara (Galatasaray), Dk. 50 Batagov, Dk. 90 Serdar Saatçı (Trabzonspor)