Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki lider Galatasaray evinde Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin kendi ağlarına gönderdi.

Trabzonspor'un gollerini ise 17. ve 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (41)

2- Fenerbahçe (35)

14- Trabzonspor (16)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Malmö maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ile Efe Akman yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapılan mücadelede ilk 11'de oynattığı Metehan Baltacı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Sanchez'i riske etmeyerek yedeğe çeken Buruk, Batshuayi'yi de yedek oturttu.

Buruk, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz ile statü gereği Malmö maçında forma veremediği Sallai'yi oynattı.

KAAN 4, BARIŞ ALPER 1 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı.

Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.

JAKOBS 5 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak kadroya girdi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisi ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham maçlarında oynayamayan Jakobs, 12. haftadaki Reeder Samsunspor maçıyla sahalara döndü. Söz konusu maçta yeniden sakatlanan Jakobs, Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçın kadrosuna alınmayan Yusuf Demir, Trabzonspor müsabakasıyla kadroya döndü.

ZİYECH KADRODA YOK

Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech kadroya alınmadı.

Son dönemdeki formsuzluğuyla süre almakta zorlanan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Trabzonspor maçının kadrosuna yazılmadı.

FELİPE MELO RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.

Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Bodro-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Güneş; Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Batista Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'ini sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesine Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Denis Draguş, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Enis Destan'ı aldı.

Şenol Güneş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de oynattığı ⁠Arseniy Batagov ve Denis Draguş'u İstanbul'a getirmesine rağmen kadroya yazmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ile Nwakaeme'yi formayı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında Mertens'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Batista Mendy'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Banza'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

17. dakikada sağ kanattan Cham'ın yaptığı ortada ön direkte Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

29. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Yunus Akgün, topla birlikte ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

33. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sallai'nin içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topta araya giren Banza, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

55. dakikada Draguş'un yaptığı ortada Banza'nın kafayla indirdiği topa altıpas üzerinde Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 2-3

60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafayla verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında Mertens, Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi'in sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın altıpasın sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Ozan Tufan'ın sol kanattan getirdiği topta savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazda Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muslera'yı da geçen topu savunmada Abdülkerim Bardakcı son anda kaleye gitmesini engelledi.

90+5. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

90+6. dakikada Kerem Demirbay'ın yaptığı ortada arka direkte Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Yusuf Demir'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.

90+8. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Batshuayi'den önce kafayı vurmak isteyen Ali Şahin Yılmaz topu kendi ağlarına gönderdi. 3-4

Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Jelert (Batshuayi dk. 59), Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Jakobs dk. 75), Torreira (Kerem Demirbay dk. 89), Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün (Osimhen dk. 75) , Barış Alper Yılmaz (Yusuf Demir dk. 89)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Nelsson, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı (Ali Şahin Yılmaz dk. 90), Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Ozan Tufan, Visca (Draguş dk. 46), Muhammed Cham, Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Mertens (dk. 8), Yunus Akgün (dk. 29), Batshuayi (dk. 63 pen.) Ali Şahin Yılmaz (dk. 90+8 k.k) (Galatasaray), Ozan Tufan (dk. 17 ve 55), Banza (dk. 51) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Jelert, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Şenol Güneş, Batista Mendy (Trabzonspor)