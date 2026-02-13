Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 2. dakikada Yunus Akgün'den 33 ve 48 ve 70. dakikalarda Mauro Icardi, 87'de Onguene'nin kendi filesini havalandırmasıyla geldi. Eyüpspor'un tek golü ise 71'de Metehan Altunbaş'tan geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, 17 Şubat Salı günü Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının ardından ligde 21 Şubat Cumartesi günü Konyaspor'un konuğu olacak. Eyüpspor ise önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

ICARDI STAT TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 33 ve 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

BU SEZONKİ EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Yunus Akgün, Süper Lig'de son iki haftada üst üste kafa golü atarak dikkat çekti. Genç futbolcu ayrıca Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu.

EYÜPSPOR İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Müsabakanın 38. dakikasında orta sahada Yunus Akgün, kaptığı top sonrasında önü boş olarak ilerlerken Bedirhan Özyurt'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Çağdaş Altay, bu hareketinden dolayı Bedirhan'a kırmızı kart gösterdi.

OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de haftaya 52 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta ligde kalma mücadelesi veren eflatun-sarılıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Noa Lang, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk, Karadeniz temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren, Boey, Lemina, İlkay ve Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

ICARDİ-OSİMHEN İKİLİSİ 9 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra birlikte ilk 11'e aldı.

Son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor mücadelesinde birlikte ilk 11 başlayan ikili, ligde 9 müsabakanın ardından birlikte santra yaptı.

BOEY, 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu.

Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını yerinde takip etti.

Sık sık milli futbolcularla buluşup müsabakalarını izleyen İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de tribünden seyretti.

ERWİN KOEMAN, NOA LANG'I İZLEMEYE GELDİ

Hollanda Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını tribünden izledi.

Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.

KADIN JUDOCULAR VE YELKEN ŞUBESİ SPORUCLARI TARAFTARI SELAMLADI

Spor Toto Kadınlar Süper Lig müsabakalarında namağlup şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, kupalarını kaldırdı.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törenle sarı-kırmızılı judocular, kupalarını ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetici Ece Bora'nın elinden aldı. Judocular, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Ardından ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan Galatasaraylı yelkenciler ile şube yöneticilerine Metin Öztürk ve yönetici Timur Kuban tarafından plaket verildi.

EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Konuk takım teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 21. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Gerin, takımını Galatasaray maçına Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok 11'iyle sürdü.

Atila Gerin, yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy'yi hazır tuttu.

Eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, 2-1 yenildikleri Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Torres ile Legowski'yi 11'e aldı.

JANKAT, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SÜRE ALDI

ikas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çıkışa geçmesinde büyük katkıları olan Jankat, Galatasaray müsabakasına ilk 11'de başladı. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.

7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.

18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

48. dakikada Galatasaray, farkı 3'e yükseltti. Onguene'nin hatalı pasında ceza yayında meşin yuvarlağı kapan Osimhen, kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldıktan sonra bu oyuncuyu solundan geçmeye çalıştı. Ayağından topu açarak avantajını kaybeden Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün vuruşunda top, kaleci Jankat'ın bacağına çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, yakın direğin dibinden topu kornere çeldi.

67. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı önledi.

68. dakikada Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan topu içeriye doğru çevirdi. Osimhen'in ıskaladığa topa altıpas çizgisi önünde vuran Icardi, ağları sarstı: 4-0.

71. dakikada Eyüpspor, aradaki farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu, topu içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunmasından seken meşin yuvarlağı altıpas içinde önünde bulan Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

82. dakikada Icardi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 4'e çıkardı. Osimhen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Singo, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirdi. Altıpas çizgisi önündeki Onguene'nin ters vuruşunda top, ağlarla buluştu: 5-1.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 74 Kaan Ayhan), Sanchez (Dk. 46 Singo), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 58 Nhaga), Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Dk. 46 Asprilla), Icardi, Lang (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Osimhen

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 81 Yao), Emre Akbaba (Dk. 60 Taşkın İlter), Pintor (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Torres (Dk. 46 Radu), Umut Bozok (Dk. 60 Rotariu)

Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 33, 48 ve 70 Icardi, Dk. 87 Onguene (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 71 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Taşkın İlter, Dk. 68 Legowski (ikas Eyüpspor)