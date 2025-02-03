Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galatasaray'da yeni transfer Alvaro Morata, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (57)

2- Fenerbahçe (51)

12- Gaziantep FK (26)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü.

Son şampiyon Galatasaray, 22. haftada Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, takımını müsabakaya, Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen 11'yle çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metahan Baltacı yer aldı.

Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında 2-1 kaybettikleri Ajax maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

GAZİANTEP FK CEPHESİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan takımını karşılaşmaya, Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke 11'yle çıkardı.

Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Boateng, M'Bakata, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.

İSPANYOL YILDIZ MORATA SONRADAN GİRDİ

Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. Golcü futbolcu 69. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ , TORREİRA VE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü.

Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında sarı kart gören Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz da sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.

Abdülkerim Bardakcı da maçın sonlarında gördüğü kartla cezalılar kervanına katıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan Mertens'in ceza yayına kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Kutucu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Osimhen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

16. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

18. dakikada kalesini terk eden Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topa Kozlowski vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden sert şutu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihallaç'ın şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutu kaleci Mustafa'dan döndü.

38. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşan Sallai'nin rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa Burak son çizgiden çıkardı.