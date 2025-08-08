Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızlı ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti. Ev sahibi ekipte kaleci Burak Bozan 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SEZONUN İLK GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN GELDİ

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi. Ayrıca bu gol 2025-2026 sezonun ilk golü oldu.

Barış Alper, 17. dakikada Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.

SANE İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, Gaziantep FK deplasmanında sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu. Yıldız futbolcu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

MBAKATA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK'de bir sakatlık yaşandı.

Ev sahibi ekipte Mbakata, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gaziantep'te Mbakata sedyeyle oyundan çıktı ve 35. dakikada Enver Kulasin oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre Gaziantep'te sakatlanan Mbakata'nın ön çapraz bağlarında kopma şüphesi bulunuyor.

BURAK BOZAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçta kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulundu.

Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Hakem Şansalan, pozisyonu izledikten sonra 64. dakikada kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada kullanılan kornerde Rodrigues ile Sallai arasındaki mücadele nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-1

16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in rakibini geçtikten sonra yerden pasında Eren Elmalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

37. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Lemina'nın dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

45+6. dakikada atılan uzun pası sağ kanatta şık bir şekilde önüne alan Sane'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

45+9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus'un Barış'la girdiği verkaçın ardından plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+11. dakikada topa vurmak isteyen Barış Alper'e Abena'nın müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, yine kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. 0-3