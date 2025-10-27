Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı lacivertliler 4-0'lık skorla galip geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5, 22'nci dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81 ve 88. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Faslı futbolcu ligde 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz yönetiminde 7 maçtır bileği bükülmeyen Gaziantep FK ise uzun bir aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Gaziantep FK ise haftayı 17 puanla altıncı sırada kapattı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'nci haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

49. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şut kaleci Ederson'da kaldı.

52. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı kornerde kale önünde müsait durumdaki Bayo'nun zayıf dokunuşunu kaleci Ederson kontrol etti.

53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahası sağında Lungoyi'nin vuruşu savunmadan sekerek üstten kornere çıktı.

57. dakikada Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hemen kullanması sonucu gelişen ani atakta ceza alanında Asensio'nun vuruşunu kaleci ayağıyla çeldi.

65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşarak kaleci Burak'ı geçen Oğuz Aydın'ın aşırtma vuruşunu Rodrigues çizgiden çıkardı.

72. dakikada Yusuf Kabadayı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Camara'nın yerden vuruşu Ederson'da kaldı.

74. dakikada İsmail Yüksek'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri'nin vuruşunu Mustafa Burak kurtardı.

79. dakikada kullanılan korner sonrası seken topa Talisca'nın vuruşu kaleci Burak'tan sekti, kalenin soluna açılan topa Oosterwolde'nin sert şutu üst direğin ardından çizgiden sekerek oyun alanına döndü.

81. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-3

84. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'lı Myenty Abena'ya Talisca'ya yönelik sert faulü nedeniyle kırmızı kart çıktı.

88. dakikada Semedo'nun pasını alan Talisca'nın rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı hemen gerisinden sert şutu sol köşeden filelerle buluştu. 0-4

90+3. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası dışından Fred'in sert şutu direkten döndü. Topu takip eden Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 46), Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 76), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski (Emmanuel Boateng dk. 76), Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 66), Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Nazım Sangare, Rob Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 60), Edson Alvarez (Fred dk. 54), İsmail Yüksek, Marco Asensio (Sebestian Szymanski dk. 60), Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 54), Youssef En Nesyri (Anderson Talisca dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Jhon Duran, Mert Müldür, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Youssef En Nesyri (dk. 4 ve 21) Anderson Talisca (dk. 81 ve 88) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Myenty Abena (dk. 84) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Deian Sorescu, Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) Archie Brown, Edson Alvarez, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Oosterwolde (Fenerbahçe)