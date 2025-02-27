Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

TALISCA 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.

Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.

Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.

EN-NESYRI'DEN JENERİKLİK KARİYER GOLÜ

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.

Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.

En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sağ çapraza açılan topa Talisca'nın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

9. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin pasında penaltı noktasında Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi. 0-2

27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda meşin yuvarak ağlara gitti. 0-3