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Spor

Maç sonucu: Gençlerbirliği 0-1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

07 Mart 2021 Pazar 18:19 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 18:19
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi.

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.

68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son sırada kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman (Dk.84 Mugni), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Lima

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye) , Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)

Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

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