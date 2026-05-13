Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer, turnuvada finale yükseldi.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise ev sahibi ekipte forma giyen 17 yaşındaki Erk Arda Aslan, 62. dakikada gol perdesini açtı. Trabzonspor ise 78. dakikada Arda Çağan Çelik'in yaptığı ters vuruşla skora dengeyi getirdi. 90+2. dakikada ise Ernest Muçi'nin golüyle 2-1 öne geçen bordo-mavililer Türkiye Kupası'nda final biletini aldı.

Karadeniz ekibi, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Konyaspor ile finalde karşı karşıya gelecek.

FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Nijeryalı milli golcü Paul Onuachu, ilk 11'e dönerken Umut Nayir yedek soyundu.

Bordo-mavili takımda Ozan Tufan'ın yerine ise ilk 11'de Wagner Pina görev yaptı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası mücadelesine Andre Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme ve Onuachu'dan oluşan 11 ile başladı.

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Stefan Savic, Umut Nayir, Taha Emre İnce ve Felipe Augusto ise yedek kulübesinde yer aldı.

METİN DİYADİN'DEN ROTASYON

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ini tamamen değiştirdi.

Rotasyona giden Diyadin, ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'ini Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan ve Furkan Ayaz Özcan oluşturdu.

Kırmızı-siyahlıların 11'inde altyapıdan 4 futbolcu yer aldı. Genç futbolcular Yiğit Hamza ve Erk Arda, A takımla ilk kez 11'de maça başladı.

Diyadin; Henry Onyekuru ve Mbaye Niang'ı, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Ligde 31 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda yine Trabzonspor ile karşılaşacak.

TRİBÜNLER DOLDU

Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine Kasımpaşa galibiyetiyle başlayarak ligde kalma umutlarını artıran Gençlerbirliği'nde taraftarlar, kupada 15 yıl sonra oynadıkları yarı final maçına ilgi gösterdi.

Eryaman Stadı'nın 20 bin kişilik tribünlerini dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.

Trabzonspor taraftarlarına kale arkasının tamamı verildi. Kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan bordo-mavili futbolseverler de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

İki takım oyuncuları seremoniye "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.

37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

55. dakikada sağdan Muçi'nin kullandığı kornerde Nwaiwu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kat eden Erk Arda Aslan, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 17 yaşındaki Erk Arda, A takım kariyerindeki ilk golünü attı.

72. dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Muçi'nin soldan kullanılan kornerde ceza alanında Arda Çağan Çelik, topu kafayla kendi kalesine gönderdi: 1-1.

81. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun yerden pasında Onuachu'nun kale önünde yaptığı vuruşta çizgi üzerinde Arda Çağan Çelik gole engel oldu.

88. dakikada Muçi ile soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı final

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu (Dk. 83 Dele-Bashiru), Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan (Dk. 74 Tongya), Furkan Ayaz Özcan (Dk. 90+2 Cihan Çanak)

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik (Dk. 65 Ozan Tufan), Oulai (Dk. 90+8 Boran Başkan), Bouchouari, Zubkov (Dk. 65 Umut Nayir), Muçi, Nwakaeme (Dk. 65 Augusto), Onuachu

Goller: Dk. 62 Erk Arda Aslan (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 78 Arda Çağan Çelik (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur, Dk. 63 Erk Arda Aslan, Dk. 75 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+1 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+7 Dele-Bashiru (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari, Dk. 90+2 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Muçi (Trabzonspor)