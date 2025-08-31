Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Nene, 35 ve 40. dakikalarda En-Nesyri kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 64. dakikada Goutas attı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7 yaptı. Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı.

Fenerbahçe gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin başında sahaya teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle çıktı.

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.

Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.

Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.

West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.

- İrfan Can ve Livakovic, ilk kez ligde 11'de

Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.

İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA EK KONTENJAN

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi.

Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu.

SEKOU KOİTA İLK 11'DE, M'BAYE NİANG İSE KADRODA YER ALIYOR

Gençlerbirliği'nin bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Sekou Koita, ilk kez 11'de görev aldı.

Kırmızı-siyahlıların dün transfer ettiği Senegalli forvet M'Baye Niang ise yedek kulübesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan görev almayı bekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE OYUNCULARI SAHAYA BERABER ÇIKTI

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.

ERYAMAN STADI, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Stada gelen taraftarlar, Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı.

Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.

URUGUAY'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ CAYRUS'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, maç öncesinde Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'a forma hediye etti.

Cayrus da Uruguay Milli Takımı formasını başkan Sungur'a verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı dokunuşla Pereira'ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca'nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.

31. dakikada sol kanattan Nene'nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

35. dakikada Archie Brown'ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2

40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.