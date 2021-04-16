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Spor

Maç sonucu: Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

16 Nisan 2021 Cuma 18:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:29
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Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında deplasman ekibi karşılaşmayı 3-2 kazandı.

24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.

78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-2.

90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta, Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

Karşılaşmayı Sivasspor 3-2 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk. 86 Sio), Stancu, Candeias (Dk. 86 Ayite), Sandro Lima (Dk. 75 Murat Yıldırım)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 67 Kone), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 46 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Fajr, Gradel (Dk. 90+3 Ninga), Yatabare (Dk. 46 Kayode)

Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson, Dk. 90+3 Polomat (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 78 Jorge Felix, Dk. 83 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel, Dk. 50 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Johansson, Dk. 89 Polamat (Gençlerbirliği)

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