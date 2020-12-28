DHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:17

Süper Lig’in 15’inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR’a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor’u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

13’üncü dakikada Gustavo’nun kullandığı köşe vuruşunda Henrique’nin kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

15’inci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Emre Demir’in şutu kaleci Nordfeldt’de kaldı.

31’inci dakikada Yaw Ackah orta sahadan ısrarla taşıdığı topu ceza yayı üzerinde Emre Demir’e aktardı. Emre bekletmeden Kanga’yı gördü. Kanga, sol taraftan çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1

39’uncu dakikada Murat Yıldırım’ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias’ın şutunda top filelerle buluştu. 1-1

45’inci dakikada Tusungama’nın pasıyla kale içinde topla buluşan Emre’nin şutu iki metreden kaleciden döndü. Dönen topu Henrique, Gustavo’ya aktardı. Çektiği şutta top üst direkten çizgiye vurarak oyun alanına döndü.

56’ncı dakikada Kayserispor’da sağ taraftan ceza sahasına giren Emre Demir’in sert ortasında Arda Kızıldağ, topu kendi kalesine gönderdi: 1-2

70’inci dakikada Candeias’ın ortası savunmadan sekti Berat’ın önünde kaldı. Berat topu kalecinin üzerinden aşırarak topu boş kaleye gönderdi: 2-2

74’üncü dakikada Candeias’ın sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Sio’nun vuruşunu, kaleci İsmail Çipe son anda uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada sol taraftan Mustafa Çeçenoğlu’nun yaptığı ortada Oğuzhan Çapar topu kendi kalesine gönderdi:3-2

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Geçlerbirliği, Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Barışbek), Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk.90+6 Mustafa Hüseyin Seyhan), Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Candeias, Ayite (Dk.55 Sefa Yılmaz), Sio (Dk.90+6 İlker Karakaş)

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe- Zoran Kvrzic, Aziz Eraltay, Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Gustavo, Yaw Ackah Tusungama (Dk.86 Muğdat Çelik), Emre Demir (Dk.73 İlhan Parlak), Henrique, Kanga

SARI KARTLAR: Yaw Ackah, Aziz Eraltay (Kayserispor) – Motta, Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk.31 Kanga, Dk.89 Oğuzhan Çapar (KK), (Kayserispor) – Dk.39 Candeias, Dk.56 Arda Kızıldağ (KK), Dk.70 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)