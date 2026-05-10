Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Adama Traore, 45+4'te Dimitris Goutas ve 70. dakikada Franco Tongya kaydetti.

İstanbul temsilcisinin gollerini ise 1 ile 12. dakikalarda Adrian Benedyczak attı.

Küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçın ardından Kasımpaşa 32 puanda kalırken, Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 31 puana yükseldi.

Konuk ekip Kasımpaşa maça golle başladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Diabate, topu içeriye çevirdi. Benedyczak, kale önünde yaptığı vuruşla 29. saniyede takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Tongya'nın ceza sahasında Benedyczak'i formasından çektiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

12. dakikada penaltıyı kullanan Benedyczak, topu bir kez daha filelere gönderdi: 0-2.

23. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gianniotis, soluna gelen topu güçlükle karşıladı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdurrahim Dursun, ceza sahasına ortasını yaptı. İyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

42. dakikada Gençlerbirliği fakı bire indirdi. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Oğulcan Ülgün, arka direkte topu içeriye çevirdi. Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, bu kez kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

45+4. dakikada başkent ekibi beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Goutas, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Benedyczak, topu içeriye çevirdi. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda kaleci Velho'nun parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere gitti.

61. dakikada İrfan Can'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ben Ouanes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Gençlerbirliği, penaltı kazandı. Goutas'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu, VAR'ın uyarısı üzerine kenara gelip izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti. Hakem ayrıca tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviren Tongya, takımını öne geçirdi: 3-2.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.