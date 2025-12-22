Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan ve 58. dakikada Koita kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 45 ve 50. dakikalarda Augusto, 67'de Muçi'den geldi.

Trabzonspor, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 18'e yükseltti.

Bordo mavililer, önümüzdeki hafta Kocaelispor'un konuğu olacak. Başkent ekibi ise Samsunspor'u ağırlayacak.

11 MAÇ SONRA İLK KEZ

Trabzonspor, ligin 5. Haftasında Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde ilk kez yenilgi yaşadı.

SAVIC DEVAM EDEMEDİ

Ağrıları nedeniyle maça devam edemeyen Stefan Savic kenara değişiklik talebinde bulundu. Yıldız savunmacı yerini 39'uncu dakikada Serdar Saatçı'ya bıraktı.

Stefan Savic yakın dönemde de kas yaralanması nedeniyle Trabzonspor'un 4 maçında forma giyememişti.

GENÇLERBİRLİĞİ ATTI İPTAL OLDU

Gençlerbirliği'nde 72.dakikada Tongya'nın attığı gol, VAR'ın uyarısı sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.

Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.

Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.

Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

LİGDE "3. METİN DİYADİN" DÖNEMİ BAŞLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.

Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.

Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.

Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.

Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.

58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.

66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.

72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Samed Onur), Koita (Dk. 90+4 Dilhan Demir)

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 64 Cihan Çanak), Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan (Dk. 64 Olaigbe), Augusto

Goller: Dk. 5 Goutas, Dk. 31 Tongya, Dk. 52 Oğulcan Ülgün, Dk. 58 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 ve 50 Augusto, Dk. 67 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 45 Sikan, Dk. 71 Pina (Trabzonspor)