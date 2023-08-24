Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temsilcimiz Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Genk bu gole 77. dakikada Toluwalase Arokodare ve 90+3. dakikada Daniel Munoz ile karşılık verdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Sor'un ceza sahası önünden çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.

45. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Vandevoordt, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)