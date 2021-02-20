Spor Toto 1. Ligi'nde Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Giresunspor, Ankaraspor'u yenerek liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar galibiyet serisini de 11 maça çıkardı.
17'nci dakikada Giresunspor, Balde'nin vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Caner Hüseyin, yeşil beyazlıları öne geçirdi: 1-0.
58'inci dakikada ceza yayı üzerinde Mehmet'in pasını alan Balde'nin vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
72'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sergio'nun şutunu kaleci Osorio köşeden kornere gönderdi.
79'uncu dakikada Uzodimma'nın ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Erol Can'ın vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.
85'inci dakikada Caner Hüseyin'in kullandığı köşe atışında Sergen'in kafa vuruşu yan direkten geri geldi. Devamında defans topu uzaklaştırdı.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Ankaraspor'u yenerek 50 puana yükseldi.