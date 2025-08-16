Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekipte Juan 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Jayden Oosterwolde 85. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte 90+4'de Talisca penaltı atışından faydalanmadı.

Bu beraberlikle birlikte Fenerbahçe ilk puanını alırken, Göztepe 4 puana yükseldi.

Fenerbahçe gelecek hafta Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, ve Janderson 11'iyle çıktı.

Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre, Taha Altıkardeş ve Miroshi'nin yerine Dennis ve Godoi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde, Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Miroshi ve Furkan Bayır, forma bekledi.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ İLK MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig'de bu sezonki ilk karşılaşmaya 1 değişiklikle çıktı.

Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.

Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

TRİBÜNLER DOLDU

Göztepe taraftarları sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden biletleri tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.

23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.

58. dakikada sağ kanatta Juan'ın ceza sahasına girip Brown'dan sıyrılarak penaltı noktasına gönderdiği pası Amrabat dokunarak kaleci İrfan Can'a kazandırdı.

61. dakikada hızlı hücumda Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

75. dakikada ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski'nin arka direğe gönderdiği ortada En Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Oosterwolde, Emerson'u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.

90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, Miroshi'nin Cenk'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Lis çeldi gole izin vermedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Rhaldney (Furkan Bayır dk. 90), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 70), Juan, Janderson (Emersonn dk. 70)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Oğuz Aydın dk. 76), Fred (Anderson Talisca dk. 70), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran (İrfan Can Kahveci dk. 76), En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 87)

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz,

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kırmızı kartlar: Juan (dk. 61), İsmail Köybaşı (dk. 66) (Göztepe), Oosterwolde (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Miroshi (Göztepe), En Nesyri, Jhon Duran, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)