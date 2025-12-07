Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk oldu. Bordo mavililer, karşılaşmayı 46 ve 76. dakikalarda Muçi ile bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 85'de Dennis ile geldi.

Bordo mavililer, önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Göztepe ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, bu mağlubiyetin ardından 26 puanda kaldı.

TRABZONSPOR ZİRVEYE YAKLAŞTI

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Göztepe deplasmanında aldığı 3 puanla 34 puana yükselip ikinci sıraya yerleşti ve lider Galatasaray'la farkı 2'ye indirdi.

Maçta sarı kart gören Onuachu cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, ligde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da, Wagner Pina da kırmızı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

90+8' Rhaldney ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Göztepe 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR DİRENDİ!

Karşılaşmanın 67. dakikasında yaşanan pozisyonda Göztepe'nin çektiği üst üste 3 şutu da Trabzonspor defans oyuncuları çizgiden çıkardı.

MUÇİ DURDURULAMIYOR

Trabzonspor formasıyla son haftaların en formda isimlerinden biri olan Ernest Muçi, oynadığı son 3 maçta 5 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı. Yıldız oyuncu, Başakşehir karşısında iki kez fileleri havalandırırken, Konyaspor karşısında bir, Göztepe maçında da iki gol atmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçında İzmir temsilcisi kadroda değişliğe gitmezken, Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe'de, sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı, kadroya alınmadı.

Göztepe mücadeleye Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

Trabzonspor'un ilk 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Tribünlerin tamamının dolduğu görülürken, ısınmaya çıkan 2 takımın futbolcuları taraftarları birlikte selamladı.

Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

46. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasında defansın arkasına sarkan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunu kaleci Lis, çıkardı. Topu önünde bulan Muçi, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeşler ceza sahası önünden kaptığı topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Trabzonspor atağında Muçi, sağ kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Onuachu'ya gönderdi. Onuachu'nun defansı çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunda topu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

67. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın yerden sert şutunu kaleci Onana güçlükle çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan'ın şutu bu kez defanstan sekip yükseklik kazandı. Altı pas içerisindeki Janderson'un kafayla göndermek istediği topu, defans çizgiden çıkardı.

77. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Zubkov, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası sol çizgisi önündeki Muçi'ye gönderdi. Muçi'nin vuruşunda defansa da çarpan top, kaleci Lis'in yanından ağlarla buluştu: 0-2.

78. dakikada Göztepe atağında defans oyuncusu Pina, ceza sahasına girmeye çalışan Juan'ın düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, Pina'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi önünden Olaitan ile kullanılan serbest vuruşta kaleci Onana topu çeldi. Dennis, ceza sahası sol önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, gelişine uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

90+8. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.